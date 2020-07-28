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    • 28.07.2020 22:45
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    Son dakika: artık 'de! İki isimle birlikte geliyor

    Son dakika haberine göre , tecrübeli teknik adam ile her konuda anlaşma sağlandı. TRT'un haberine göre sarı lacivertli yönetim 'un beraberinde ekibi için iki antrenör daha getirmesine izin verdi.

    Erol Bulut artık Fenerbahçe'de! İki isimle birlikte geliyor

    , teknik direktörlük görevi için ile her konuda anlaştı. TRT'un haberine göre, Fenerbahçe ile önümüzdeki sezon için her konuda anlaşan Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor kupa finalinin ardından sezonun bitimi sonrasında resmi imzayı atacak.

    "TEKNİK HEYETİ BOZULACAK"
    Aytemiz Alanyaspor'da teknik kadrosunda 11-12 kişilik ekibi olan Erol Bulut'a, Fenerbahçe'ye gelirken yanında iki antrenör getireceği söylendi ve başarılı teknik adam yönetimin bu şartını kabul etti.

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