2018 yazında Fenerbahçe'nin elinden alınan Emre Akbaba için Galatasaray, 4 milyon Euro bonservis ödemişti. Sarı-kırmızılı formayı giydiği ilk sene iki ciddi sakatlık yaşayan Emre, ocak ayında takıma geri döndü. Henüz beklentileri karşılayamayan 27 yaşındaki hücum oyuncusundan hem hocası Fatih Terim hem de yönetim yeni sezonda çok umutlu.