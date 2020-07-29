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    • 29.07.2020 09:45
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    iç transferde gaza bastı! İmzayı atıyor

    Yeni sezon öncesi kadro planlamasına devam eden , transfer çalışmalarıyla birlikte elindeki kadroyu korumak için de çabalıyor. Sarı kırmızılı yönetim 2018'de Fenerbahçe'nin adeta elinden kapılan 'nın bu yıl bitecek sözleşmesini uzatmak için girişimlere başladı.

    G.Saray iç transferde gaza bastı! İmzayı atıyor

    2018 yazında Fenerbahçe'nin elinden alınan Emre Akbaba için Galatasaray, 4 milyon Euro bonservis ödemişti. Sarı-kırmızılı formayı giydiği ilk sene iki ciddi sakatlık yaşayan Emre, ocak ayında takıma geri döndü. Henüz beklentileri karşılayamayan 27 yaşındaki hücum oyuncusundan hem hocası Fatih Terim hem de yönetim yeni sezonda çok umutlu.

    Sabah'ta yer alan habere göre Belhanda'nın satılması halinde 10 numaralı formanın yeni sahibi olacak Emre Akbaba, 1 milyon 750 bin euro alıyor. Özel maddeyle Euro kuru 5.3'e sabitlendiği için 9.2 milyon TL kazanan Emre'nin sözleşmesi 1 yıl sonra sona eriyor.

    Yönetim, önümüzdeki günlerde yıldız futbolcuyu görüşmeye çağıracak ve sözleşmesini uzatmaya çalışacak. Sarı-kırmızılı yetkililer, "Sana 4 milyon Euro bonservis verdik ve senden kolay kolay vazgeçmeyeceğiz" dedikleri Emre Akbaba'dan ücretinde indirim yapmasını, garanti parasının Euro yerine TL olarak değişmesini isteyecek. Deneyimli yıldız takımda kalmak isterken, ücretini düşürüp kontratını uzatmaya da sıcak bakıyor.
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