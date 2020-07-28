Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu. Çarşamba akşamı saat 21:30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final için Trabzonspor'un kadrosu şu şekilde:

UĞURCAN ÇAKIR

ERCE KARDEŞLER

ARDA AKBULUT

HÜSEYİN TÜRKMEN

GASTON CAMPI

MANUEL DA COSTA

MAJID HOSSEINI

MANOEL MESIAS

JOAO PEREIRA

KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ

SERKAN ASAN

ABDURRAHİM DURSUN

FILIP NOVAK

DOĞAN ERDOĞAN

ABDULKADİR PARMAK

BADOU NDIAYE

JOSE SOSA

GUILHERME

ABDÜLKADİR ÖMÜR

BİLAL BAŞACIKOĞLU

YUSUF SARI

ANTHONY NWAKAEME

ALEXANDER SÖRLOTH

CALEB EKUBAN

KORAY KILINÇ