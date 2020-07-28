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    • 28.07.2020 12:44
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    Son dakika| 'nda ile oynayacağı maçın kafilesi belli oldu

    finalinde 29 Temmuz Çarşamba akşamı Aytemiz ile karşılaşacak olan 'da maç kadrosu açıklandı. İşte Trabzonspor'un Aytemiz Alanyaspor kafilesi...

    Trabzonspor'un Alanyaspor maçı kafilesi belli oldu

    Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu. Çarşamba akşamı saat 21:30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final için Trabzonspor'un kadrosu şu şekilde:

    UĞURCAN ÇAKIR

    ERCE KARDEŞLER

    ARDA AKBULUT

    HÜSEYİN TÜRKMEN

    GASTON CAMPI

    MANUEL DA COSTA

    MAJID HOSSEINI

    MANOEL MESIAS

    JOAO PEREIRA

    KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ

    SERKAN ASAN

    ABDURRAHİM DURSUN

    FILIP NOVAK

    DOĞAN ERDOĞAN

    ABDULKADİR PARMAK

    BADOU NDIAYE

    JOSE SOSA

    GUILHERME

    ABDÜLKADİR ÖMÜR

    BİLAL BAŞACIKOĞLU

    YUSUF SARI

    ANTHONY NWAKAEME

    ALEXANDER SÖRLOTH

    CALEB EKUBAN

    KORAY KILINÇ

    Haberler Spor Son dakika| Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor ile oynayacağı maçın kafilesi belli oldu
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