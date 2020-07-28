Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi , gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Çebi:dedi.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarından satır başları;

Sergen hocayı getirmekle çok iyi iş yaptık. 13. sıradan 3.lüğe çıkmak bir başarıdır. Tabii Beşiktaş'ın hedefi şampiyonluktur. Saçma sapan puanlar kaybettik. Şampiyon da olabilirdik.

''SERGEN HOCA UMARIM BURADA EMEKLİ OLUR''

Sergen Yalçın'ı göreve getirmekle doğru bir karar almışız. Hocamız çok pozitif ve sürekli kazanmak için sahaya çıkan birisi. Sürekli gol arayan bir futbol anlayışı var. Sergen hocamızın bizim için en önemli tarafı Beşiktaş'ın gençlerine de değer vereceğini hissettiriyor oluşu. Basında aramızda problem yaşandığı haberleri çıkıyor. Kesinlikle böyle bir şey yok. Hocamız da aynısını söylüyor zaten. Bizim altyapımızdan arzu ettiğimiz kadar iyi çocuklar yeterince yok. Bu da altyapıya gereken önemi vermememizden kaynaklanıyor. Sergen hoca istediği kadar Beşiktaş'ta kalabilir. Umarım burada emekli olur.





''NASIL AĞLAMAYAYIM BEN?''

Alanyaspor'u da takdir ediyorum. Nereden nereye geldiler. Planlamaları çok düzgün. Buna benzer birçok Anadolu kulübümüz var. Biz de artık düzgün bir ekonomi ile başarılı sportif sonuçlar elde edeceğiz. Beşiktaş'a şeffaflık sözü verdim ben. Çok ağlıyor diyorlar. Nasıl ağlamayayım ben? Gülünecek bir durum mu var? Ağlamaya devam edeceğim. Biz bir aileyiz, camiayız. Kızsınlar ama önemli değil. Biz Beşiktaş'ı düzlüğe çıkartınca görevimizi yerimize getireceğiz. Ağlamayan bir başkan ileride olacak inşallah.

''HEPİMİZ AYNI DURUMDAYIZ''

Beşiktaş şu an ne durumdaysa, Fenerbahçe ve Galatasaray da aynı konumda. Birbirimizden farkımız yok. Aynı ölçülerde hareket edersek, kulüpleri zarara sokmayız ve eşit şartlarda mücadele ederiz. Yöneticilerin, onun bunun vereceği parayla kulübü döndürme şansımız yok. Ekonomik açıdan hiçbir kulübün birbirinden farkı yok. Bu sorunu el birliğiyle çözmeliyiz. 450 Milyon TL sadece faiz ödemesi var. Gelen gelirler sadece faizi karşılıyor. Şu an gider çok. Bütçeyi 60 milyondan, 30 milyona indirelim ki faiz borcunu ödeyelim.





'KAMPANYA BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI: 10 MİLYON TL BAĞIŞLAMAYA KARAR VERDİK

Kampanya, şu ana kadar beklentileri karşılayamadı ama ben ümitliyim. Her yerde Bırakmam Seni kampanyaları var. Nasıl ulaşmamış olabilir? Biz yönetim kurulu olarak 10 milyon TL bağışlamaya karar verdik. Bunun 3-4 milyonunu ben vereceğim, diğer kısmını yönetici arkadaşlar verecek. Yıldırım Demirören ailesi 3 milyon TL bağışta bulundu.

''BEŞİKTAŞ GİBİ KOCA BİR ÇINAR YOK OLURSA...''

Birkaç hafta sonra tüm sponsorluklarımızı açıklayacağız. Vodafone ile anlaşmamız bitti, onun yerine Beko geldi. Onlara da tekrar teşekkür ederiz. Geçmişten bugüne hep yanımızda oldular. Beşiktaş gibi koca çınar yok olursa, Allah göstermesin ama hepimiz çok üzülürüz. Ayın 9'unda TV programı yapacağız. İş insanlarını arayacağız. Tahmin ediyorum bu kampanya bittiğinde hedeflerimize ulaşacağız. Az seviyede başladık ama bağışlar artacak. Allah izin verirse seneye şampiyon olacağız.

''BURAK YILMAZ, KENDİSİ GİTMEK İSTEDİ''

Burak ile prensip olarak el sıkıştık ama sözleşme henüz imzalanmadı. Belki bugün bitecek. Burak, Lille takımına gitmek istedi. Sözleşme şartları şu anda konuşuluyor. O yüzden bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Beşiktaş ve Türk futbolunun standartlarına göre bazı futbolcuların çok fazla ücret aldıklarını söylüyorum. O gün ki yönetici öyle takdir etmiş, bu futbolcunun hakkı bu demiş. Saygı duymak lazım.

Yabancı konusunda ben yabancı sayısının zaman içerisinde belli bir miktarda düşmesi gerektiğini ifade ettim. Hala aynı şekilde savunuyorum. Sayın hocamız 14 Türk ve 14 yabancı futbolcu oynatma hakkı var dedi, buna da hak verdim. Başkan bu nasıl çelişki diye yazıyorlar sosyal medyada. Bunları diyenin çoğu da troll hesap. Ama içlerinde tanıdığım insanlar da var. Bana göre 8 yabancı yeterli. Daha fazla olunca ekonomi bozuluyor. Sınırın 8'in altında kalacağını da sanmıyorum.