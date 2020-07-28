FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Transferin açıklanmasının ardından Fenerbahçe Beko'dan da Malcolm Thomas için bir veda geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Fenerbahçe Beko'nun 2019-20 kadrosunda yer alan Birleşik Amerikalı pivotumuz Malcolm Thomas ile yollarımız ayrılmıştır.



Takımımızın formasını geçtiğimiz sezon başarıyla terleten Malcolm Thomas'a, Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz.



Fenerbahçe Spor Kulübü

Fenerbahçe Beko kadrosuna sonradan katılan ve sarı lacivert formayla 17 maça çıkan 31 yaşındaki uzun, ortalama 14.8 dakika süre alırken 3.5 sayı, 4.1 ribaund ve 1.2 asist istatistikleriyle mücadele etti.Thomas daha önce Kariyerinde San Antonio Spurs, Golden State Warriors, Chicago Bulls, Utah Jazz ve Philadelphia 76ers gibi NBA takımlarında oynamıştı.