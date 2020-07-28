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    • 28.07.2020 12:15
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    Beko'da bir ayrılık daha| ile anlaştı

    Erkek Basketbol Takımı'nda yeni sezon yapılandırması kapsamında birçok oyuncuyla görüşmeler sürdürülüyor. Mevcut oyuncularıyla da masaya oturan yönetim bir ayrılığa daha hazırlanıyor. 'in ayrıldığından sonra Fenerbahçe Beko'da Nikola Kalinic, Derrick Williams, Joffrey Lauvergne, Egehan Arna, Gigi Datome, Kostas Sloukas ile yollar ayrılmıştı. 9.ayrılık ise oldu...

    Fenerbahçe Beko'da Obradovic'le başlayan ayrılık furyasına bir isim daha eklendi.

    Alman ekibi Bayern Münih, geçen sezon Fenerbahçe Beko'da forma giyen Malcolm Thomas'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

    FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

    Transferin açıklanmasının ardından Fenerbahçe Beko'dan da Malcolm Thomas için bir veda geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Fenerbahçe Beko'nun 2019-20 kadrosunda yer alan Birleşik Amerikalı pivotumuz Malcolm Thomas ile yollarımız ayrılmıştır.

    Takımımızın formasını geçtiğimiz sezon başarıyla terleten Malcolm Thomas'a, Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz.

    Fenerbahçe Spor Kulübü

    Fenerbahçe Beko kadrosuna sonradan katılan ve sarı lacivert formayla 17 maça çıkan 31 yaşındaki uzun, ortalama 14.8 dakika süre alırken 3.5 sayı, 4.1 ribaund ve 1.2 asist istatistikleriyle mücadele etti.Thomas daha önce Kariyerinde San Antonio Spurs, Golden State Warriors, Chicago Bulls, Utah Jazz ve Philadelphia 76ers gibi NBA takımlarında oynamıştı.
    Haberler Spor Fenerbahçe Beko'da bir ayrılık daha| Malcolm Thomas Bayern Münih ile anlaştı
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