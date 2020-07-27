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    • Spor
    • 27.07.2020 Gazete
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    adım adım ’a

    'un 2019-20 sezonundaki performansıyla ilgili olarak yönetim kuruluna sunum yapan , önümüzdeki günlerde Başkan ile de bir araya gelecek. Yapılan görüşmelerde takımın özellikle stoper ve defansif orta saha takviyesine ihtiyaç duyduğunu belirten Avcı’nın, “Trabzonspor’u başarıya taşıyacağıma kesinlikle inanıyorum, bu kadro o kaliteye sahip” ifadesini de kullandığı öğrenildi.

    Abdullah Avcı adım adım Trabzonspor’a

    'un 2019-20 sezonundaki performansıyla ilgili olarak yönetim kuruluna sunum yapan , önümüzdeki günlerde Başkan ile de bir araya gelecek. Yapılan görüşmelerde takımın özellikle stoper ve defansif orta saha takviyesine ihtiyaç duyduğunu belirten Avcı'nın, "Trabzonspor'u başarıya taşıyacağıma kesinlikle inanıyorum, bu kadro o kaliteye sahip" ifadesini de kullandığı öğrenildi.

    Yönetim kurulunun, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Avcı ile önümüzdeki günlerde yapmayı planladığı görüşme sonrası bir toplantı yaparak, diğer teknik adamları da masaya yatıracağı ve ardından kararını vereceği öğrenildi. Diğer adaylar ise Şota, Prosinecki ve Tayfun Korkut.

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