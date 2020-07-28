Milli takımın başarılı ismi Kaan Ayhan'ın Fortuna Düsseldorf'un Bundesliga'dan düşmesinin ardından takımdan ayrılması bekleniyor. Galatasaray ilk adımı attı. Sözleşmede 2 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli bulunan Kaan Ayhan'la Bodrum'da bir araya gelen sarı kırmızılı yöneticiler, milli oyuncuya tekliflerini ilettiler.
YILLIK 1 MİLYON EURO
Hürriyet'te yer alan habere göre; Fortuna Düsseldorf'ta 600 bin Euro garanti para alan ancak takımının küme düşmesi üzerine ücreti yarı yarıya inecek olan milli futbolcuya Galatasaray yıllık 1 milyon Euro teklif etti.
Sözleşmesinde 2 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan tecrübeli isim, bu parayı 31 Temmuz'a kadar ödeyen takıma imza atma hakkına sahip.
BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE DE PEŞİNDE
Beşiktaş ve Fenerbahçe'den de teklifler alan deneyimli oyuncu, Galatasaraylı yöneticilerden düşünmek için süre istedi. Bodrum Yalıkavak'ta tatilini sürdüren Kaan Ayhan'ın kararını en kısa sürede vermesi bekleniyor.