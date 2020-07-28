YILLIK 1 MİLYON EURO

Hürriyet'te yer alan habere göre; Fortuna Düsseldorf'ta 600 bin Euro garanti para alan ancak takımının küme düşmesi üzerine ücreti yarı yarıya inecek olan milli futbolcuya Galatasaray yıllık 1 milyon Euro teklif etti.