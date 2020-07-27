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    • 27.07.2020 23:20
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    Brighton, 'dan ayrılan 'yı kadrosuna kattı

    İngiltere ekiplerinden Brighton & , 'dan ayrılan orta saha oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

    Brighton, Lallana'yı kadrosuna kattı

    İngiltere ekiplerinden Brighton & , 'dan ayrılan orta saha oyuncusu 'yı kadrosuna kattı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 6 yıldır forma giydiği Liverpool'da sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki Lallana ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

    Altyapısından yetiştiği Southampton'dan 2014 yazında Liverpool'a transferi gerçekleşen İngiliz futbolcu, burada birer kez Şampiyonlar Ligi, Dünya Kulüpler Kupası, Avrupa Süper Kupası ve Premier Lig şampiyonluğu kazandı.

    Lallana ayrıca İngiltere ile çıktığı 34 maçta 3 kez ağları sarstı.

    Haberler Spor Brighton, Liverpool'dan ayrılan Adam Lallana'yı kadrosuna kattı
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