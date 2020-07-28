Kayserispor'un gelecek vaat eden oyuncularının başında gelen Emre Demir için Beşiktaş'ın ilgisinin tüm hızıyla devam ettiği bildirildi. Kayseri'de oynayan Mensah için de Galatasaray'la kapıştığı iddia edilen Kara Kartal'ın, 16 yaşındaki Emre için Sarı-Kırmızılılar'la pazarlık masasına oturduğu ileri sürüldü.