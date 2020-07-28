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    • 28.07.2020 11:03
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    , 'un genç yıldızı 'i yakın markaja aldı |

    Kime düşen İstikbal Mobilya 'un 16 yaşındaki gelecek vaad eden oyuncusu , 'ın radarında... Yabancı kuralının ardından yerli futbolculara daha fazla yönelen siyah-beyazlıların, Kayserispor'la pazarlık masasına oturduğu iddia edildi. Emre Demir bu sezon attığı golle tarihinin en genç gol atan futbolcusu olmuştu.

    Beşiktaş genç yıldızın peşinde! Takasla...

    Kayserispor'un gelecek vaat eden oyuncularının başında gelen Emre Demir için Beşiktaş'ın ilgisinin tüm hızıyla devam ettiği bildirildi. Kayseri'de oynayan Mensah için de Galatasaray'la kapıştığı iddia edilen Kara Kartal'ın, 16 yaşındaki Emre için Sarı-Kırmızılılar'la pazarlık masasına oturduğu ileri sürüldü.

    TFF 1. Lig'e düşen Kayserispor ile kontratı 2022'de bitecek Emre için bonservis bedeli ödemek istemeyen Beşiktaş, karşı tarafa takasta talep edeceği muhtemel isimleri sordu.

    Emre Demir bu sezon attığı golle Süper Lig tarihinin en genç gol atan futbolcusu olmuştu.

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