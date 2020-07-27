Bu sezonu çalkantılı bir şekilde geçiren Galatasaray'da transfer hızlı bir şekilde başladı. Sivasspor'un sabah saatlerinde veda ettiği 25 yaşındaki futbolcunun yeni adresi de çok geçmeden belli olmuş oldu.
BeIN SPORTS'un haberine göre; Demir Grup Sivasspor ile sözleşmesi biten ve Galatasaray'la adı geçen Emre Kılınç, sarı kırmızılı takıma transfer oldu. Genç isim, Cimbom'la dört yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray Kulübü, Emre Kılınç'ın transferini 10 Ağustos'ta açıklayacak. 25 yaşındaki futbolcu, 12 Ağustos'taki ilk idmanda yer alacak.