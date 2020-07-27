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    • 27.07.2020 14:24
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    son dakika haberi| ile 4 yıllık sözleşme imzalandı

    'da son dakika transfer gelişmesi... Bu sezon Süper Lig'de başarılı bir sezon geçirerek birçok kulübün ilgisini çeken , Galatasaray'ın yolunu tuttu. Sarı-kırmızılılar genç oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İşte Galatasaray'ın Emre Kılınç transferinin detayları...

    Bu sezonu çalkantılı bir şekilde geçiren Galatasaray'da transfer hızlı bir şekilde başladı. Sivasspor'un sabah saatlerinde veda ettiği 25 yaşındaki futbolcunun yeni adresi de çok geçmeden belli olmuş oldu.

    BeIN SPORTS'un haberine göre; Demir Grup Sivasspor ile sözleşmesi biten ve Galatasaray'la adı geçen Emre Kılınç, sarı kırmızılı takıma transfer oldu. Genç isim, Cimbom'la dört yıllık sözleşme imzaladı.

    Galatasaray Kulübü, Emre Kılınç'ın transferini 10 Ağustos'ta açıklayacak. 25 yaşındaki futbolcu, 12 Ağustos'taki ilk idmanda yer alacak.

    Demir Grup Sivasspor saatler önce Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın ayrılıklarını resmen açıklamıştı. Emre Kılınç bu sezon gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekmişti.

    Emre Kılınç, bu sezon 28 Süper Lig maçında forma giydi ve 8 gol, 5 asistlik performansa imza attı.
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