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    • 27.07.2020 22:44
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    'den itirafı! "Fenerbahçe sözleşmemi uzatmadığında..."

    formasıyla şampiyonluk yaşayan , yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Skrtel açıklamasında " sözleşmemi uzatmadığında üzüldüm" ifadelerine yer verdi.

    Martin Skrtel'den Fenerbahçe itirafı!

    ekibi Medipol ile şampiyonluğa ulaşan , beIN Sports'ta geçen sezon sonunda 'den ayrılmasının nedeni ile ilgili konuştu.

    "FENERBAHÇE SÖZLEŞMEMİ UZATMADIĞINDA ÜZÜLDÜM"
    Slovak oyuncu, "Fenerbahçe sözleşmemi uzatmadığında üzüldüm. 3 yıl orada forma giymiştim, İstanbul'a alışmıştım, ailem alışmıştı. 2-3 ay Fenerbahçe ile görüştüm. Bir takım kontratlar üzerinde görüştük, onların ve benim farklı fikirlerim vardı, anlaşmaya varamadık. Bir nedenden, kontratımı uzatmama kararı aldılar. Sadece ben değil, birkaç başka oyuncunun da sözleşmesini uzatmadılar." dedi.

    "HAYATTA HER ŞEYİN BİR SEBEBİ VARDIR"
    Fenerbahçe'den ayrılmasının şampiyonluk yaşamasını da sağladığını kaydeden tecrübeli isim, "Hayattaki her şeyin bir sebebi vardır, bu karar önce İtalya'ya gitmemin kapısını açtı, sonra da Başakşehir'e galip şampiyonluk yaşamamın kapısını açtı." ifadelerini kullandı.

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