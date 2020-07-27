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    • 27.07.2020 12:09
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    Son dakika gelişmesi| ve Emre Kılınç'ın ayrılıklarını resmen duyurdu

    Son dakika transfer gelişmesi... Bir süredir adları ve ile anılan ve Emre Kılınç hakkında 'dan resmi açıklama geldi. Demir Grup Sivasspor Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın ayrılıklarını resmen duyurdu ve iki genç oyuncu için teşekkür mesajı yayınladı. Yeni sezonda Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe, Emre Kılınç'ın ise Galatasaray forması giymesi bekleniyor. İşte detaylar...

    Transfer gündeminde de ilk sıraya oturan Sivasspor'un iki yıldızı Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş, kulüplerinden resmen ayrıldılar.

    Sivasspor, yaptığı açıklamayla iki futbolcuya emeklerinden dolayı teşekkür etti. Emre Kılınç'ın Galatasaray, Mert Hakan Yandaş'ın ise Fenerbahçe'ye kısa süre içinde imza atması bekleniyor.

    "3 sezon boyunca Demir Grup Sivasspor'umuzda forma giyen; azmiyle, hırsıyla ve çalışkanlığıyla güzel anılar paylaştığımız Mert Hakan Yandaş'a kulübümüze yaptığı tüm hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki kariyerinde başarılar dileriz. Her şey gönlünce olsun Mert Hakan."

    "3,5 sezon boyunca formamızı terleten, sahada kazanmak için her şeyini oraya koyan ve güzel anılarla Demir Grup Sivasspor'umuzdan ayrılan Emre Kılınç'a kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki futbol hayatında başarılar dileriz. Yolun açık olsun Emre" ifadeleri kullanıldı.
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