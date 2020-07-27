Sabah'ın haberine göre; Gidecek oyuncular konusunda da hareketli bir dönem yaşanacak. Hasan Ali Kaldırım ve Mehmet Ekici sözleşmelerinin bitmiş olması dolayısıyla takımdan ayrılacak. Tolga Ciğerci'nin 1 yıllık opsiyonu ise kullanılacak. Kiralık Simon Falette takımdan ayrıldı. Gustavo dışındaki yabancılara ayrılık izni var. Talipleri bulunan Vedat Muriqi, bonservisiyle satılacak. Sarı-lacivertlilerin, kadrosuna 10 yeni futbolcu katması bekleniyor.