Haberler Galeri Spor Fatih Terim ısrarla bu isimleri istiyor! Süper Lig'den 5 yıldız...| Galatasaray transfer haberleri

Fatih Terim ısrarla bu isimleri istiyor! Süper Lig'den 5 yıldız...| Galatasaray transfer haberleri

Süper Lig'in 2019-2020 sezonunu beklentilerin çok çok altında kapatan Galatasaray'da gelecek sezon hazırlıkları sürüyor. Bu doğrultuda çalışmalarını yürüten sarı-lacivertli yöneticiler, teknik direktör Fatih Terim'in planı doğrultusunda transfer politikasını yürütüyor. Edinilen bilgilere göre sarı kırmızılı kulübün teknik direktörü, yönetimden 5 isim istedi. İşte detaylar...

27.07.2020 10:16 - Son Güncelleme: 27.07.2020 10:16
Fatih Terim ısrarla bu isimleri istiyor! Süper Lig'den 5 yıldız...| Galatasaray transfer haberleri

Yeni sezon için alternatifli bir kadro kurmak isteyen Galatasaray Yönetimi, transfer politikasını belirlerken, Süper Lig'den düşen Kayserispor ve Yeni Malatyasporlu bazı isimleri listenin başına yazdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim ısrarla bu isimleri istiyor! Süper Lig'den 5 yıldız...| Galatasaray transfer haberleri

Sarı-kırmızılılar, özellikle Kayserispor'da çok başarılı bir sezon geçiren ve bu sezon en çok kurtarış yapan kaleci Lung'un yanında, Mensah ve Hasan Hüseyin Acar'la ilgileniyor.

Fatih Terim ısrarla bu isimleri istiyor! Süper Lig'den 5 yıldız...| Galatasaray transfer haberleri

Aslan, Yeni Malatyaspor'dan Robin Yalçın ve Gökhan Töre'nin de transferini masaya yatırdı.

Fatih Terim ısrarla bu isimleri istiyor! Süper Lig'den 5 yıldız...| Galatasaray transfer haberleri

Transferde maliyeti düşük isimlerle alternatifli bir kadro için kolları sıvayan Cim-Bom bu isimlerin takımlarından ayrılmasını koz olarak kullanacak.

Fatih Terim ısrarla bu isimleri istiyor! Süper Lig'den 5 yıldız...| Galatasaray transfer haberleri

Teknik Direktör Fatih Terim'in de Hasan Hüseyin Acar, Robin Yalçın ve Gökhan Töre'nin transferinde ısrarcı olduğu öğrenildi.

Fatih Terim ısrarla bu isimleri istiyor! Süper Lig'den 5 yıldız...| Galatasaray transfer haberleri

TERİM İSTEDİ
Yerli oyuncu havuzunu genişletmek isteyen deneyimli hocanın yönetimden bu isimlerle ilgili çalışmalara başlanmasını istediği belirtildi.

Fatih Terim ısrarla bu isimleri istiyor! Süper Lig'den 5 yıldız...| Galatasaray transfer haberleri

Öte yandan şartların uygun olması halinde birçok takımın talip olduğu Mensah ve Lung için de harekete geçilmesinin istendiği belirtildi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Medipol Başakşehir şampiyonluğu kutladı! İşte kutlamalardan kareler
Medipol Başakşehir şampiyonluğu kutladı! İşte kutlamalardan kareler