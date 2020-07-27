Fatih Terim ısrarla bu isimleri istiyor! Süper Lig'den 5 yıldız...| Galatasaray transfer haberleri
Süper Lig'in 2019-2020 sezonunu beklentilerin çok çok altında kapatan Galatasaray'da gelecek sezon hazırlıkları sürüyor. Bu doğrultuda çalışmalarını yürüten sarı-lacivertli yöneticiler, teknik direktör Fatih Terim'in planı doğrultusunda transfer politikasını yürütüyor. Edinilen bilgilere göre sarı kırmızılı kulübün teknik direktörü, yönetimden 5 isim istedi. İşte detaylar...
27.07.2020 10:16
- Son Güncelleme: 27.07.2020 10:16
DİĞER GALERİLER