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    • Spor
    • 26.07.2020 Gazete
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    spor 'tan olumlu cevap alırsa Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak

    , Novak ve Sörloth ile sevindi. Kayseri’nin tek golü Henrique’den geldi. Fırtına, kupa finali öncesi moral kazanırken ise 'e veda etti. Ligi 2. sırada bitiren ekibi 'tan olumlu cevap alırsa Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak.

    Devler ligi bileti CAS'ada

    Trabzon deplasmanda 'u 2-1 yenerek ligi 2. sırada bitirdi. Maçın ilk tehlikeli atağı spor'dan geldi... 18. dakikada Portekizli yıldız Pereira'nın sağ kanattan ortasında Arjantinli stoper Campi'nin kafa vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.

    UĞURCAN'DAN KRİTİK KURTARIŞ
    37'de     Kvrzic'in ortasında Pedro Henrique'nin kafa vuruşu kaleci Uğurcan'dan döndü. Yeniden topla buluşan Pedro bir kez daha vurdu. Uğurcan Çakır kalesinde yine devleşti.

    HÜSEYİN ÇİZGİDEN ÇIKARDI
    52'de     Ndiaye'nin hatalı pasında Uğurcan ile karşı karşıya kalan Kravets'in şutunu çizgiden Hüseyin çıkardı. 63'te Sörloth'un şutunda kaleciden dönen topu Novak ağlara gönderdi: 0-1.

    SON DAKİKALAR NEFES KESTİ
    84'te     Hüseyin'in Djedje'ye müdahalesi sonrası penaltı kararı çıktı. Penaltıyı Henrique gole çevirdi. 90+6'da Sörloth kapanış golünü attı.

    FİLİP NOVAK'TAN 7. GOL
    Trabzonspor'un     Çekyalı sol beki Filip Novak, 'de bu sezon 7. golüne imza attı.

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