Trabzon deplasmanda Kayserispor'u 2-1 yenerek ligi 2. sırada bitirdi. Maçın ilk tehlikeli atağı Trabzonspor'dan geldi... 18. dakikada Portekizli yıldız Pereira'nın sağ kanattan ortasında Arjantinli stoper Campi'nin kafa vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.

UĞURCAN'DAN KRİTİK KURTARIŞ

37'de Kvrzic'in ortasında Pedro Henrique'nin kafa vuruşu kaleci Uğurcan'dan döndü. Yeniden topla buluşan Pedro bir kez daha vurdu. Uğurcan Çakır kalesinde yine devleşti.





HÜSEYİN ÇİZGİDEN ÇIKARDI

52'de Ndiaye'nin hatalı pasında Uğurcan ile karşı karşıya kalan Kravets'in şutunu çizgiden Hüseyin çıkardı. 63'te Sörloth'un şutunda kaleciden dönen topu Novak ağlara gönderdi: 0-1.

SON DAKİKALAR NEFES KESTİ

84'te Hüseyin'in Djedje'ye müdahalesi sonrası penaltı kararı çıktı. Penaltıyı Henrique gole çevirdi. 90+6'da Sörloth kapanış golünü attı.

FİLİP NOVAK'TAN 7. GOL

Trabzonspor'un Çekyalı sol beki Filip Novak, Süper Lig'de bu sezon 7. golüne imza attı.

