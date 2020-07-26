Antalyaspor beraberliğiyle sezona nokta koyan ve iki sene sonra zirveye uzak düşen Galatarasay'da, bugünden itibaren tüm enerji transfere harcanacak. Takımda büyük bir revizyon yapılacak ve birçok oyuncuyla yollarını ayıracak olan Galatasaray, genç ve maliyeti düşük tecrübeli oyuncuları kadrosuna katacak. Nitekim Antalyaspor maçı sonrası teknik direktör Fatih Terim de bunun sinyallerini açık bir şekilde verdi. Başarılı çalıştırıcı, "Ekonomik sıkıntılar içerisindeki kolay olmayan bu sürecin, aynı zamanda Galatasaray'da bazı şeylerin değişmesini sağlaması gerekiyor" dedi.