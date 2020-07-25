Süper Lig'in 34. ve son haftasında Trabzonspor deplasmanda Kayserispor'a konuk oluyor.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 21.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. beIN SPORTS'tan canlı yayınlanacak maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR | CANLI
İLK 11'LER
Kayserispor: Lung, Djedje, Sapunaru, Diego, Yasir, Kvrzic, Campanharo, Enver Cenk, Henrique, Hasan Hüseyin, Kravets
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth