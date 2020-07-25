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    • 25.07.2020 21:00
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    - | CANLI ANLATIM

    'in 34. ve son haftasında deplasmanda 'a konuk oluyor. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu

    'in 34. ve son haftasında deplasmanda 'a konuk oluyor.

    Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 21.00'de başlayan karşılaşmayı hakem yönetiyor. beIN SPORTS'tan canlı yayınlanacak maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR | CANLI

    İLK 11'LER
    Kayserispor: Lung, Djedje, Sapunaru, Diego, Yasir, Kvrzic, Campanharo, Enver Cenk, Henrique, Hasan Hüseyin, Kravets

    Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth

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