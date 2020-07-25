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    • 26.07.2020 01:06
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    Avrupa'ya hangi takımlar gidecek? İşte Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi’ne gidecek takımlar

    Süper Lig'in 34'üncü haftasında oynanan karşılaşmaların ardından Avrupa'ya gidecek takımlar da belli oldu. İşte ülkemizi ve Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek takımlar...

    Avrupa'ya hangi takımlar gidecek?

    Süper Lig'in 34'üncü haftasında oynanan karşılaşmaların ardından Avrupa'ya gidecek takımlar da belli oldu. İşte ülkemizi ve Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek takımlar...

    BAŞAKŞEHİR (ŞAMPİYON)
    Süper Lig'in Dozer Cemil sezonunda ligi 1.sırada tamamlayarak şampiyon olan Başakşehir takımı önümüzdeki sezonda Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmaya hak kazandı.

    TRABZONSPOR
    Ligi 2. sırada tamamlayan UEFA tarafınca verilen Avrupa Kupaları'ndan men cezası nedeniyle CAS'a başvuruda bulunmuştu. Bu men cezasının CAS'tan dönmesi durumunda bordo-mavili ekip gelecek sezonda Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turuna katılmaya hak kazanacak.

    BEŞİKTAŞ
    Süper Lig'i 3. Sırada tamamlayan UEFA 'nde elemelere katılmaya hak kazandı. (2 Tur oynar)

    SİVASSPOR
    Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan ise UEFA Avrupa Ligi elemelerine katılmaya hak kazandı. (3 tur oynar)

    ALANYASPOR
    finalinde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'un kazanması durumunda ligi 5'inci sırada bitiren Alanyaspor 3 ön eleme oynayacak. Fakat Akdeniz temsilcisi Türkiye Kupası'nı kazanırsa direkt olarak UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak.

    İŞTE TFF'DE YER ALAN AVRUPA KUPALARINA KATILIM STATÜSÜ

    MADDE 12 - ULUSLARARASI KUPA MÜSABAKALARINA KATILIM

    (1) 2019-2020 sezonu sonunda uluslararası müsabakalara katılım bu maddede yer alan usul çerçevesinde sağlanır.

    (2) 2019-2020 Sezonu sonunda;

    a) 1. sırada bitiren takım UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gidecek 1. takım olur.
    b) Süper Ligi 2. sırada bitiren takım UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gidecek 2. takım olur.
    c) Türkiye Kupası Şampiyonu olan takım UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 1. takım olur.
    d) Süper Ligi 3. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 2. takım olur.
    e) Süper Ligi 4. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 3. takım olur.

    3) Türkiye Kupası Şampiyonu olan takım UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazanırsa,

    a) Süper Ligi 3. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 1. takım olur.
    b) Süper Ligi 4. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 2. takım olur.
    c) Süper Ligi 5. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 3. takım olur.

    (4) Türkiye Kupası'nda Şampiyon olan takım, Süper Ligi 3. sırada bitirirse;

    a) Türkiye Kupası Şampiyonu olan takım, UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 1. takım olur.
    b) Süper Ligi 4. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 2. takım olur.
    c) Süper Ligi 5. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 3. takım olur.

    (5) Türkiye Kupası'nda Şampiyon olan takım, Süper Ligi 4. sırada bitirirse;
    a) Türkiye Kupası Şampiyonu olan takım, UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 1. takım olur.
    b) Süper Ligi 3. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 2. takım olur.
    c) Süper Ligi 5. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 3. takım olur.

    (6) Türkiye Kupası'nda Şampiyon olan takım, Süper Ligi 5. Sırada bitirirse;

    a) Türkiye Kupası Şampiyonu olan takım, UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 1. takım olur.
    b) Süper Ligi 3. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 2. takım olur.
    c) Süper Ligi 4. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 3. takım olur.

    (7) UEFA'nın, UEFA Kulüplerarası Müsabakalara katılma şartlarında yapacağı değişiklikler aynen uygulanır.

    (8) Sportif başarı neticesinde UEFA Kulüplerarası Kupa müsabakalarına katılım hakkı elde ettiği halde, UEFA'nın, kupa müsabakalarına katılım ile ilgili kriterleri karşılamaması nedeniyle bu müsabakalara katılamayan takımların yerine; bu kriterlere uygun olmak şartıyla Lig sıralaması gereği takip eden diğer takımlar katılır.

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