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    • 25.07.2020 12:54
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    Son dakika: 'nın eski yıldızı Kovid-19'a yakalandı

    Son dakika haberine göre, kulüplerinden 'ın teknik direktörü , yeni tip e (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

    Barcelona'nın eski yıldızı Kovid-19'a yakalandı

    kulüplerinden 'ın teknik direktörü , yeni tip e (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

    İspanyol teknik adam, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve protokoller gereği karantinaya alındığını belirtti.

    Sağlık durumunun iyi olduğunu kaydeden 40 yaşındaki Xavi, "Sağlık otoriteleri izin verdiğinde günlük rutinime ve çalışmaya dönmek için çok istekli olacağım." ifadelerini kullandı.

    'nın efsane isimlerinden olan Xavi, geçen yıl El Sadd'da futbolu bırakmış ve Katar ekibinin teknik direktörlüğünü üstlenmişti.



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