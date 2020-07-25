Süper Lig'in son haftasından Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek. beIN SPORTS'tan canlı yayınlanacak maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR | CANLI
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Ozan, Emre, Rodrigues, Ferdi, Ömer Faruk, Allahyar.
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Fernandes, Melnjak, Garmash, Oğuz Kağan, Abdullah, Boldrin, Tunay, Skoda