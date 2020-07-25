Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 25.07.2020 19:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.07.2020 21:01
    ABONE OL

    - | CANLI ANLATIM

    Süper Lig'in son haftasından sahasında 'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!

    Süper Lig'in son haftasından sahasında 'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek. beIN SPORTS'tan canlı yayınlanacak maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR | CANLI

    İLK 11'LER
    Fenerbahçe:     Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Ozan, Emre, Rodrigues, Ferdi, Ömer Faruk, Allahyar.

    Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Fernandes, Melnjak, Garmash, Oğuz Kağan, Abdullah, Boldrin, Tunay, Skoda

    Haberler Spor Fenerbahçe - Çaykur Rizespor | CANLI ANLATIM
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri