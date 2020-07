'ÜZERİME DÜŞENİ YAPTIM, YİNE YAPARIM'

Burak, hakkındaki 'yönetimin indirim talebini kabul etmedi' iddialarına 23 Nisan'da "Hayatımın hiçbir döneminde hiçbir konuda para önceliğim olmadı. Hedeflerime ulaşmak için her zaman maddi konularda fedakârlıkta bulundum. Şu an tüm dünya olarak bir illet ile mücadele ederken alacak-verecek peşinde bir insan olmadığımı anlatmama gerek olmadığını düşünüyorum. Bugün de yarın da ve ne zaman gerekirse o zaman da gerek ülkem için ve gerekse Beşiktaşım için üzerime düşenin fazlasını her zaman yaptım ve yine yaparım" cevabını vererek tavrını net olarak ortaya koymuştu.