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    • Spor
    • 24.07.2020 Gazete
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    yıldız golcünün peşinde! Sırada Cisse var

    transferde rotayı Alanya’yı kırdı. ’ın raporu doğrultusunda harekete geçen Siyah-Beyazlılar, N’Sakala ile anlaşmaya varmıştı. Kartal sonrasında ’un bir başka savunmacısı Welinton ile de prensipte anlaştı.

    Beşiktaş yıldız golcünün peşinde! Sırada Cisse var

    Beşiktaş transferde rotayı Alanya'yı kırdı. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda harekete geçen Siyah-Beyazlılar, N'Sakala ile anlaşmaya varmıştı. Kartal sonrasında Alanyaspor'un bir başka savunmacısı Welinton ile de prensipte anlaştı.

    ÇOK İYİ BİR SEZON GEÇİRDİ
    Transferde gözünü Alanya'ya diken Beşiktaş'ın yeni hedefi ise bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri çeken golcü oyuncu Papiss Cisse. Sergen hoca tecrübeli golcüyü de çok istiyor.

    JUNIOR FERNANDES DE LİSTEDE
    'ın Welinton dışında 'un yıldız orta saha oyuncusu Junior Fernandes için de girişimlerde bulunacağı öğrenildi. 32 yaşındaki Şilili sol kanat oyuncunun Akdeniz ekibiyle sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

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