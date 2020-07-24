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    • Spor
    • 24.07.2020 Gazete
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    : "Trabzon’u herkes ister!"

    arayışlarına hız veren , ile ikinci bir görüşme gerçekleştirdi. Ekibini toplayan ve detaylı bir sunum hazırlayan Avcı’nın yapılan görüşmelerde, takımı başarıya taşıyacağına vurgu yaptığı öğrenildi. Avcı dışındaki isimlerle de temas kuran Bordo-Mavililer, ile hafta sonu maçı olduğu için Prosinecki ile henüz bir görüşme yapmadı

    Abdullah Avcı: Trabzon’u herkes ister!

    arayışlarına hız veren , ile ikinci bir görüşme gerçekleştirdi. Ekibini toplayan ve detaylı bir sunum hazırlayan Avcı'nın yapılan görüşmelerde, takımı başarıya taşıyacağına vurgu yaptığı öğrenildi.

    Avcı dışındaki isimlerle de temas kuran Bordo-Mavililer, ile hafta sonu maçı olduğu için Prosinecki ile henüz bir görüşme yapmadı.

    Öte yandan dün bir açıklama yapan Avcı, "Trabzonspor'da görev yapmak her hocanın isteğidir. Kamuoyunda taraftarların ve camianın gösterdiği teveccüh gurur verici. Biz de gelişmeleri yakından takip edip sürecin sonucunu bekleyeceğiz" dedi.

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