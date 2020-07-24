Abdullah Avcı: Trabzon’u herkes ister!

Teknik direktör arayışlarına hız veren Trabzonspor, Abdullah Avcı ile ikinci bir görüşme gerçekleştirdi. Ekibini toplayan ve detaylı bir sunum hazırlayan Avcı'nın yapılan görüşmelerde, takımı başarıya taşıyacağına vurgu yaptığı öğrenildi.

Avcı dışındaki isimlerle de temas kuran Bordo-Mavililer, Kayserispor ile hafta sonu maçı olduğu için Prosinecki ile henüz bir görüşme yapmadı.

Öte yandan dün bir açıklama yapan Avcı, "Trabzonspor'da görev yapmak her hocanın isteğidir. Kamuoyunda taraftarların ve camianın gösterdiği teveccüh gurur verici. Biz de gelişmeleri yakından takip edip sürecin sonucunu bekleyeceğiz" dedi.