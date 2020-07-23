Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 23.07.2020 13:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.07.2020 13:46
    ABONE OL

    Son dakika haberi | 'nda - maçının hakemi belli oldu

    ile 'un 29 Temmuz Çarşamba günü karşı karşıya geleceği Türkiye Kupası'nın final karşılaşmasının oynanacağı stat ve maçı yönetecek hakem açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu, Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan mücadeleyi hakem 'ın yöneteceğini duyurdu. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ali Şansalan...

    Trabzonspor - Alanyaspor finalinin hakemi belli oldu!

    ile Aytemiz arasında 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak final maçını yönetecek. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçını Ali Palabıyık yönetecek.

    İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak finalde Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Ali Şansalan olacak.

    Haberler Spor Son dakika haberi | Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor - Alanyaspor maçının hakemi belli oldu
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri