Trabzonspor'da Abdullah Avcı sesleri! İşte o plan...





HERKESTEN BİR ADIM ÖNDE

Ardından da görüşmelerin seyrinin iyice netleşmesi gelmesi bekleniyor. Bütün bu gelişmeler yaşanırken, yöneticiler teknik direktör arayışları ile ilgili şimdilik değerlendirmede bulunmayacaklarını ancak şu an itibariyle anlaşılan bir ismin bulunmadığını net şekilde ifade etti. Gündemdeki tüm hocalarla temas kurulması ve ardından kesin kararın verilmesi bekleniyor. Ancak Avcı'nın bir adım önde olduğu belirtiliyor. Bu arada bordo-mavililerin gündeminde yer alan Şota'ya da Trabzon'dan eski dostlarından birçok telefon gittiği ancak genç teknik adamın, Özbekistan'da kalma fikrini koruduğu öğrenildi.