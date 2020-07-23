Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 23.07.2020 12:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.07.2020 12:58
    ABONE OL

    'dan dikkat çeken hareket! Transfer iddiaları ortaya atılmıştı...

    Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak sakatlıklar nedeniyle beklentileri karşılayamayan , dikkat çeken bir harekette bulundu. Adının transfer iddialarına karıştığı takımı sosyal medya hesabından takibe alan Kolombiyalı yıldız, söylentileri alevlendirdi.

    Falcao'dan dikkat çeken hareket

    Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan kadrosuna kattığı Radamel Falcao, sarı-kırmızılı takıma büyük ümitlerle gelmişti ancak Kolombiyalı futbolcu yaşadığı sakatlıklar neticesinde takıma istenen katkıyı veremedi.

    Takımdaki geleceği merak konusu olan tecrübeli yıldız, sosyal medya hesabı üzerinden sürpriz bir hamle yaptı. İngilizlerin efsane futbolcusu David Beckham'ın kurduğu ve MLS'te mücadele eden Inter Miami takımını takibe alan Falcao'nun bu hareketi dikkat çekti.

    Galatasaray formasıyla bu sezon toplamda 22 karşılaşmada görev alan Radamel Falcao, 11 gol atarken 1 de asist yaptı. Kolombiyalı futbolcunun sarı-kırmızılı takımla 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
    Haberler Spor Radamel Falcao'dan dikkat çeken hareket! Transfer iddiaları ortaya atılmıştı...
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri