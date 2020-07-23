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    • 23.07.2020 15:56
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    A Milli Takımı da çalıştırmıştı | Lucescu ile anlaşmaya vardı

    Son olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran 'nun yeni takımı belli oldu.  Ukrayna'nın önde gelen ekiplerinden , Rumen çalıştırıcı ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzaladı. Lucescu anlaşmayla ilgili olarak "Ukrayna'yı çok özlemiştim. Burada çok başarılı yıllar geçirdim. Dinamo Kiev'de de başarılar elde edeceğimi umuyorum. Bana güven duyan Dinamo Kiev Başkanı Surkis'e teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

    A Milli Takımı da çalıştırmıştı | Lucescu imzayı attı

    A Milli Futbol Takımı'ndan ayrıldıktan sonra herhangi bir takım çalıştırmayan ve son olarak adı Trabzonspor 'la anılan tecrübeli teknik adam 'nun yeni takımı resmen açıklandı. Tecrübeli teknik adam Ukrayna takımı 'le 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

    "UKRAYNA'YI ÖZLEMİŞTİM"

    Lucescu anlaşmayla ilgili olarak "Ukrayna'yı çok özlemiştim. Burada çok başarılı yıllar geçirdim. Dinamo Kiev'de de başarılar elde edeceğimi umuyorum. Bana güven duyan Dinamo Kiev Başkanı Surkis'e teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

    "KIEV BAŞARILI GÜNLERİNE GERİ DÖNECEK"

    Dinamo Kiev Başkanı Igor Surkis ise "Lucescu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladık. Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden birini getirdik. Dinamo Kiev'i başarılı günlerine geri döndüreceğine inanıyoruz." sözlerini sarf etti.

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