"UMARIM GELECEK GÜNLER PARLAK OLUR"

Monaco'nun transfer ettiği oyuncularla nasıl çalışması gerektiğini bilen bir camia olduğunu söyleyen 23 yaşındaki yıldız, "Onlar yeni transfer olan oyuncularla nasıl çalışmaları gerektiğini çok iyi biliyor. Anthony Martial'e baktığınızda, bunu çok net görebiliyorsunuz. İyi bir sezon geçirmek istiyorum ve umarım gelecek günler çok parlak olur" ifadelerini kullandı.