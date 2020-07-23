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    • Spor
    • 23.07.2020 Gazete
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    Aslan'dan hamlesi! Milli forvet artık ’a çok yakın

    ’ın menajeri ile dün masaya oturuldu. Görüşmelerde ciddi ilerleme kaydedildi. Sarı-Kırmızılı yönetim Karaman’ın kulübü ile olan “2 milyon Euro’ya serbest kalır” maddesini işletmeye hazırlanıyor.

    Aslan'dan Kenan Karaman hamlesi!

    Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'da son derece önemli bir gelişme yaşandı. Gurbetçi santrfor 'ın menajeri Sarı-Kırmızılı yöneticilerle görüşmek için 'a geldi. Ersin Akan Stadı'nın önünden de bir fotoğraf paylaştı.

    TERİM İSTEDİ MENAJERİ GELDİ
    Kenan Karaman'ın menajeri ile görüşmeler Türk Telekom Ali Sami Yen Kompleksi'nde yapıldı. Görüşmeler Fatih Terim'in talebi ve isteği doğrultusunda gerçekleştirildi.

    2 MİLYON EURO'YA SERBEST
    Karaman'ın sözleşmesinde Fortuna Düsseldorf'un küme düşmesi durumunda "2 milyon Euro'ya serbest kalabilir" maddesi vardı. G.Saray bu maddeyi işletmeye hazırlanıyor.

    MİLLİ TAKIMA İLK TERİM ÇAĞIRDI
    Fatih Terim'in milli takımdan öğrencisi olan Kenan Karaman, bu sezon Düsseldorf'ta 21 maçta 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Karaman, Fenerbahçe'nin de gündemindeydi.

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