2015'ten bu yana Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı forması giyen Yunan yıldız Kostas Sloukas, sarı lacivertli takımdan ayrılma konusunda yönetimle anlaştı.
Yunan basınında yer alan habere göre; Kostas Sloukas, Fenerbahçe ile sözleşme feshi konusunda anlaşma sağladı. Fenerbahçe'den ayrıldığı duyurulacak olan Sloukas'ın, Olympiakos ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayağı belirtildi. Kostas Sloukas da ayrılırsa sarı-lacivertlilerde bu yaz 8. veda gerçekleşmiş olacak.
Başantrenör Zeljko Obradovic'in ayrıldığından sonra Fenerbahçe Beko'da Nikola Kalinic ve Derrick Williams Valencia'ya, Joffrey Lauvergne Zalgiris'e, Egehan Arna Beşiktaş'a, Gigi Datome ise Valencia'ya gitti. Ayrıca, sözleşmeleri sona eren James Nunnally ve Malcolm Thomas ile de sözleşme yenilenmedi.
Kostas Sloukas'ın ayrılığı sonrasında Fenerbahçe Beko'da 8. ayrılık gerçekleşmiş oldu.