Yunan basınında yer alan habere göre; Kostas Sloukas, Fenerbahçe ile sözleşme feshi konusunda anlaşma sağladı. Fenerbahçe'den ayrıldığı duyurulacak olan Sloukas'ın, Olympiakos ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayağı belirtildi. Kostas Sloukas da ayrılırsa sarı-lacivertlilerde bu yaz 8. veda gerçekleşmiş olacak.