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Fenerbahçe transfer modunu açtı! 8 ayrılık 9 transfer ile 2020-2021 model Kanarya... | Fenerbahçe transfer haberleri

2 sezondur beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, gelecek sezon için kolları sıvadı... Yeni bir takım kurarak taze bir kan yakalamak isteyen Fenerbahçe'de 8 isim le yolların ayrılması bekleniyor. Ayrılan 8 ismin yerine gelmesi beklenen 9 isim için ise resmi adımla atılmaya başlanacak. İşte Fenerbahçe'nin tarihi transfer operasyonu...

23.07.2020 10:29 - Son Güncelleme: 23.07.2020 10:29
Fenerbahçe transfer modunu açtı! 8 ayrılık 9 transfer ile 2020-2021 model Kanarya... | Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe'de gözler tamamen transfere çevrildi. Bu sezon da taraftara verdiği şampiyonluk sözünü tutamayan yönetim, 6 yıla çıkan özlemi gelecek sezon mutlaka bitirmek istiyor. Kadro planlaması da buna göre yapılıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe transfer modunu açtı! 8 ayrılık 9 transfer ile 2020-2021 model Kanarya... | Fenerbahçe transfer haberleri

Yeni sezon iskeletinde bu yılki takımdan sadece Serdar Aziz, Luiz Gustavo, Ozan Tufan ve kalması halinde Vedat Muriqi'nin yer alması öngörülüyor. Garry Rodrigues, Ferdi Kadıoğlu, Altay Bayındır ve Dirar ise rotasyon için düşünülen isimler.

Fenerbahçe transfer modunu açtı! 8 ayrılık 9 transfer ile 2020-2021 model Kanarya... | Fenerbahçe transfer haberleri

YEPYENİ BİR TAKIM
Kadroyu yenileyecek olan sarı-lacivertliler, çalışmaları sürdürürken, 8 futbolcuyla yollarını ayırıp 9 transfer bombasıyla bambaşka bir yapıya bürünmeyi amaçlıyor.

İşte Fenerbahçe'nin tarihi operasyonu...

Fenerbahçe transfer modunu açtı! 8 ayrılık 9 transfer ile 2020-2021 model Kanarya... | Fenerbahçe transfer haberleri

TAKIMDAN AYRILACAK İSİMLER

MEVLÜT ERDİNÇ

Fenerbahçe transfer modunu açtı! 8 ayrılık 9 transfer ile 2020-2021 model Kanarya... | Fenerbahçe transfer haberleri

FREY

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