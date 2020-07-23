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Fenerbahçe transfer modunu açtı! 8 ayrılık 9 transfer ile 2020-2021 model Kanarya... | Fenerbahçe transfer haberleri

2 sezondur beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, gelecek sezon için kolları sıvadı... Yeni bir takım kurarak taze bir kan yakalamak isteyen Fenerbahçe'de 8 isim le yolların ayrılması bekleniyor. Ayrılan 8 ismin yerine gelmesi beklenen 9 isim için ise resmi adımla atılmaya başlanacak. İşte Fenerbahçe'nin tarihi transfer operasyonu...

23.07.2020 10:29 - Son Güncelleme: 23.07.2020 10:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





