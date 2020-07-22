Sivasspor Teknik Direktörü Riza Çalımbay, başarılı bir sezon geçirdiklerini şampiyonluğa değer işler yaptıklarını söyledi. Çalımbay, "Göztepe maçında sıralamamız belli olacak. Tüm sonuçlara rağmen Avrupa'ya giden bir Demir Grup Sivasspor var. Bu, önemli bir başarı." açıklamasında bulundu.

ANTALYASPOR'DAN DIŞ SAHA REKORU GELDİ

FRAPORT TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 2019-2020 sezonundaki son 8 deplasman maçında yenilgi yüzü görmeyerek kulüp tarihine yeni bir rekor ekledi. İkinci yarı oynadığı 8 dış saha karşılaşmasında 4 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden Akdeniz temsilcisi, hanesine 16 puan yazdırdı.





PANATHINAIKOS ESKİ DAÇKALI'YI KAPTI

Yunanistan'ın Panathinaikos Basketbol Takımı, bir dönem Darüşşafaka Tekfen forması giyen Howard Sant-Roos'u kadrosuna kattı. Yunan ekibinden yapılan açıklamada Son olarak Rusya'nın CSKA Moskova ekibinde görev alan 29 yaşındaki Kübalı oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.