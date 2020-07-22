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Galatasaraylı Ryan Donk çapkınlık turunda fena yakalandı! Evli ve 1 çocuk babası Ryan Donk...

Galatasaray forması giyen Ryan Donk, çapkınlık turunda ofsayta düştü... Ryan Donk, önceki gece katıldığı tekne partisinden iki genç kadınla ayrıldı. Karşısında bir anda muhabirleri bulunca panikleyen futbolcu, kadınları bırakıp koşmaya başladı, ara sokaklarda gözden kayboldu. O anlar kameralara böyle yansırken, evli ve 1 çocuk babası Ryan Donk'un eşinin bu görüntülere ne diyeceği merak konusu...

22.07.2020 09:54 - Son Güncelleme: 22.07.2020 09:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





