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Galatasaraylı Ryan Donk çapkınlık turunda fena yakalandı! Evli ve 1 çocuk babası Ryan Donk...

Galatasaray forması giyen Ryan Donk, çapkınlık turunda ofsayta düştü... Ryan Donk, önceki gece katıldığı tekne partisinden iki genç kadınla ayrıldı. Karşısında bir anda muhabirleri bulunca panikleyen futbolcu, kadınları bırakıp koşmaya başladı, ara sokaklarda gözden kayboldu. O anlar kameralara böyle yansırken, evli ve 1 çocuk babası Ryan Donk'un eşinin bu görüntülere ne diyeceği merak konusu...

22.07.2020 09:54 - Son Güncelleme: 22.07.2020 09:54
Galatasaraylı Ryan Donk çapkınlık turunda fena yakalandı! Evli ve 1 çocuk babası Ryan Donk...

Ryan Donk, önceki gece iki kadın arkadaşıyla tekne partisine katıldı.

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Galatasaraylı Ryan Donk çapkınlık turunda fena yakalandı! Evli ve 1 çocuk babası Ryan Donk...

Kuruçeşme'den akşamüzeri kalkan teknede yıldız futbolcu, iki kadın ve arkadaş grubuyla Boğaz'da parti yaptı.

Galatasaraylı Ryan Donk çapkınlık turunda fena yakalandı! Evli ve 1 çocuk babası Ryan Donk...

Gece yarısı Arnavutköy İskelesi'ne yanaşan lüks tekneden 34 yaşındaki futbolcu, iki kadın arkadaşıyla ayrıldı.

Galatasaraylı Ryan Donk çapkınlık turunda fena yakalandı! Evli ve 1 çocuk babası Ryan Donk...

Kuruçeşme'deki cipine arkadaşının elini tutarak yürüyen Donk, basın mensuplarının kendisini beklediğini fark edince, kız arkadaşının elini bıraktı ve hızla Arnavutköy'e doğru depar attı.

Galatasaraylı Ryan Donk çapkınlık turunda fena yakalandı! Evli ve 1 çocuk babası Ryan Donk...

Basın mensuplarını peşinden koşturan Hollandalı yıldız, ara sokaklarda gözlerden kayboldu.

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