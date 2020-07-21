Florya Metin Oktay Tesisleri'nde takım arkadaşları ve teknik heyetle vedalaşan Selçuk İnan duygu dolu anlar yaşadı.

GALATASARAY SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Sarı-kırmızılı kulüp de sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla Selçuk İnan'a veda etti.

İşte o mesaj:

Kaptanımız Selçuk İnan, bugün gerçekleştirilen antrenman sonrasında takım arkadaşları ve teknik ekibimizle vedalaşarak aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.



Yolun açık olsun kaptan...



Galatasaray'a kattıkların ve emeklerin için teşekkürler! 🙏 pic.twitter.com/Ca7fFBpK0u