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    • 21.07.2020 23:37
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    'dan 'a Florya'da duygusal veda!

    Futbolculuk kariyerini 'da noktalama kararı alan kaptan , sarı-kırmızılı takımla son antrenmanına çıktı. Takım arkadaşları ve teknik direktör tarafından alkışlanıp omuzlara alınan Selçuk İnan duygusal anlar yaşadı.

    Selçuk İnan'a Florya'da duygusal veda!

    Futbolculuk kariyerini Galatasaray'da noktalama kararı alan kaptan Selçuk İnan, sarı-kırmızılı takımla son antrenmanına çıktı.

    Ligde oynanan Göztepe maçının ardından futbola veda ettiğini açıklayan Galatasaray'ın takım kaptanlarından Selçuk İnan, sarı-kırmızılı takımla son idmanına çıktı.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde takım arkadaşları ve teknik heyetle vedalaşan Selçuk İnan duygu dolu anlar yaşadı.

    GALATASARAY SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
    Sarı-kırmızılı kulüp de sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla Selçuk İnan'a veda etti.

    İşte o mesaj:
    Haberler Spor Galatasaray'dan Selçuk İnan'a Florya'da duygusal veda!
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