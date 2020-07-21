Futbolculuk kariyerini Galatasaray'da noktalama kararı alan kaptan Selçuk İnan, sarı-kırmızılı takımla son antrenmanına çıktı.
Ligde oynanan Göztepe maçının ardından futbola veda ettiğini açıklayan Galatasaray'ın takım kaptanlarından Selçuk İnan, sarı-kırmızılı takımla son idmanına çıktı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde takım arkadaşları ve teknik heyetle vedalaşan Selçuk İnan duygu dolu anlar yaşadı.
GALATASARAY SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Sarı-kırmızılı kulüp de sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla Selçuk İnan'a veda etti.
İşte o mesaj:
Kaptanımız Selçuk İnan, bugün gerçekleştirilen antrenman sonrasında takım arkadaşları ve teknik ekibimizle vedalaşarak aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 21, 2020
Yolun açık olsun kaptan...
Galatasaray'a kattıkların ve emeklerin için teşekkürler! 🙏 pic.twitter.com/Ca7fFBpK0u