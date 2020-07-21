Hüseyin Çimşir, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Alt yapısından itibaren formasını giydiğim, kaptanlık gibi çok büyük onuruna ulaştığım Trabzonspor´umuza, bir buçuk sezon yardımcı antrenörlük ve altı ay da teknik direktör olarak hizmet etme gururunu yaşadım. Beni bu göreve layık gören Sayın Başkan ve çok değerli Yönetim Kurulu Üyelerine, yardımcı antrenörlük dönemimde beraber çalıştığım başta Ünal Karaman dahil olmak üzere görev yaptığım tüm ekip arkadaşlarıma, beraber çalışma fırsatı bulduğum tüm oyuncu arkadaşlarıma ve kulüp personelimize çok teşekkür ederim.