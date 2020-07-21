Türkiye futbol tarihinin en karanlık, en şaibeli sezonlarından birine tanıklık ediyor. Merkez Hakem Komitesi ve Türkiye Futbol Federasyonu içinde yer alan kirli güçlerin sistematik bir şekilde sahneye koyduğu oyun sonucunu verdi!. Karanlık ellerin desteklediği Başakşehir, göz göre göre operasyona kurban giden Trabzonspor'un önünde tarihindeki ilk şampiyonluğunu elde etti.

KAZANAN KARANLIK GÜÇLER OLDU

33 hafta boyunca Trabzonspor'un neredeyse her maçında hakem hataları yaşanırken, Başakşehir aleyhine verilmeyen ve lehine verilen kararlar lige damga vurdu. Başakşehir'in A.Gücü'nü 2-1 yendiği maçta yaşanan hatalar Göksel Gümüşdağ'ın hakemler üzerinde nasıl etkili olduğunu gösterdi.

HATA YAPANLAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Trabzonspor'un puanlarını çalan hakemler adeta ödüllendirilirken, Başakşehir maçlarında hata yapanlar ise en ağır şekilde cezalandırıldı. MHK'ya kayıtlı 50'ye yakın hakem varken Başakşehir maçlarında sürekli aynı hakemler düdük çaldı. Bu da kafalarda soru işaretleri yarattı.





İşte Trabzon'un doğrandığı maçlar

1. Hafta KASIMPAŞA-TRABZONSPOR: 1-1

DAKİKA 35: Kasımpaşalı K.Hafez, Pereira'yı ceza alanında düşürdü. Cüneyt Çakır penaltı vermedi. VAR'ın başındaki Mete Kalkavan da 'Devam' dedi. Maçın hakemi: Cüneyt Çakır VAR hakemi: Mete Kalkavan.

2. Hafta TRABZONSPOR-YENİ MALATYA 2-1

DAKİKA 21: Trabzonsporlu Ekuban ceza sahası içinde yere indirildi. Bu son derece kritik pozisyonda penaltı verilmedi. Maçın hakemi: Koray Gençerler VAR hakemi: Halis Özkahya.

3.Hafta FENERBAHÇE-TRABZONSPOR 1-1

DAKİKA 33: Nwakaeme, ceza alanı içinde Zanka'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem ve VAR bu pozisyonda penaltı olmadığı yönünde karar vererek çıldırttı. Maçın hakemi: Fırat Aydınus VAR hakemi: Ali Palabıyık.

4. Hafta TRABZONSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ

DAKİKA 84: Orta sahada Sturridge'e yapılan faul es geçildi. G.Birliği pozisyonun devamında skoru 2-2 yaptı. Maçın hakemi: Mete Kalkavan VAR hakemi: Hüseyin Göçek.

6.Hafta SİVASSPOR-TRABZONSPOR

DAKİKA 41: Avdijaj'ın rakipten temiz aldığı topta faul kararı verildi. Bu atağın devamında Sivas bu maçtaki ilk golünü kaydetti. DAKİKA 80: Sörloth'un kaçırdığı penaltıda kurallar gereği Sivasspor kalecisi Samassa'nın bir ayağının çizgide olması gerek. Ancak penaltı tekrarlanmadı. Maçın hakemi: Y. Kemal Uğurlu VAR hakemi: Ali Şansalan.

7.Hafta ÇAYKUR RİZESPOR-TRABZONSPOR 1-2

DAKİKA 68: Boldrin, K.Ahmet'e faul yaparak sarı kart gördü. Devamında Sosa'ya sert girdi. Trabzonsporlular ikinci sarıdan atılması gerektiğini düşündü. Ama kırmızı verilmedi.

9.Hafta BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR 2-2

DAKİKA 38: Başakşehir forveti Crivelli topu ceza sahası içinde elle kesti. Trabzonsporlular penaltı bekledi. Ali Palabıyık ve Bitigen görmezden geldi. DAKİKA 90+5: Daha önceden sarı kartı bulunan Martin Skrtel, Sörloth'a arkadan sert bir darbe vurdu. İkinci sarıdan atılması gerekirken sadece faul çalındı. Maçın hakemi: Ali Palabıyık VAR hakemi: Abdulkadir Bitigen.

10.Hafta TRABZONSPOR-GÖZTEPE 0-1

DAKİKA 27-28-44: Soner 27'de Sosa'ya, 28 ve 44'te Yusuf'a 3 tehlikeli hareket yaptı. Hiçbirinde sarı görmedi. 2. yarının başında kart gördü. Öncekilerden biri verilse kırmızıdan atılacaktı. DAKİKA 56: Jerome'un arkadan gelip Jose Sosa'yı biçmesine kırmızı kart çıkmadı. VAR'dan da izleme tavsiyesi gelmedi. DAKİKA 58: Sörloth ceza sahası içinde Titi'nin net müdahalesiyle yerde kaldı. Fırat Aydınus görmedi. VAR yine sessiz kaldı. Maçın hakemi: Fırat Aydınus VAR hakemi: Koray Gençerler

16.Hafta TRABZONSPOR-DENİZLİ 1-2

İki Denizlisporlu oyuncu topa elle dokundu. Ardından Ekuban ceza sahasında indirildi. Mete Kalkavan ikisini de es geçti. Maçın hakemi: Halis Özkahya VAR hakemi: Mete Kalkavan.

25.Hafta GAZİANTEP-TRABZONSPOR 1-1

DAKİKA 90: Duraklama anlarında Nwakaeme golü attı. Ama Halis Özkahya, VAR uyarısı sonrası bu pozisyonda Abdülkadir Ömür'ün faul yaptığı gerekçesiyle iptal etti. Maçın hakemi: Halis Özkahya VAR hakemi: Özgüç Türkalp.

26.Hafta TRABZONSPOR-BAŞAKŞEHİR 1-1

DAKİKA 32: Skrtel, Nwakaeme'yi formasından çekip öbürüyle omuzuna basıp net şekilde indirdi. Hakem Aydınus "Devam" dedi. VAR odası uyudu. Maçın hakemi: Fırat Aydınus VAR hakemi: Mete Kalkavan.

27.Hafta GÖZTEPE-TRABZONSPOR 1-3

DAKİKA 41: Guilherme haksız yere kırmızı kart gördü. DAKİKA 55: Da Costa, Jerome'a dokundu! Ama penaltı verildi. Maçın hakemi: Zorbay Küçük VAR hakemi: Ali Palabıyık.

28.Hafta ALANYA-TRABZONSPOR 2-2

DAKİKA 28: Caulker, Abdülkadir'i biçti. Kırmızı kart çıkmadı. DAKİKA 79: Hosseini benzer bir faul sonrası kırmızı gördü. Maçın hakemi: Atilla Karaoğlan VAR hakemi: Abdülkadir Bitigen.

29.Hafta TRABZONSPOR-ANKARAGÜCÜ

DAKİKA 6: Rodrigues, Pereira'yı biçti. Sarı kart bile çıkmadı. DAKİKA 63: Pereira havaya bakarken top eline çarptı. Hakem penaltı verdi. DAKİKA 85: Kulusic elle oynadı. Trabzon penaltı beklerken, hakem VAR'a gidip ofsayt verdi. Maçın hakemi: Abdülkadir Bitigen VAR hakemi: Suat Arslanboğa.

30.Hafta GALATASARAY-TRABZONSPOR 1-3

DAKİKA 32: Feghouli, Da Costa'ya tekme attı. Cüneyt Çakır uyudu. VAR uyasırıyla kırmızı çıkarabildi. DAKİKA 41: Donk, Sörloth'u indirdi. Çakır yine göremedi. VAR devreye girince penaltı verildi. Maçın hakemi: Cüneyt Çakır VAR hakemi: Ali Palabıyık.

31. Hafta TRABZONSPOR-ANTALYA

DAKİKA 12: Veysel ceza sahasında elle oynadı. Hakem görmedi. VAR uyarı sonrası penaltı kararı çıktı. DAKİKA 40: Mukairu, Ekuban'ın ayağına bastı. Hakem yine uyudu. VAR'la penaltı verdi. Maçın hakemi: Halil Umut Meler VAR hakemi: Serkan Tokat.



32.Hafta DENİZLİ-TRABZONSPOR 2-1

DAKİKA 16: Trabzonspor 1-0 öndeyken Denizlisporlu Berdych ceza sahasında net şekilde elle oynadı. Ancak penaltı kararı çıkmadı. Maçın hakemi: Y.Kemal Uğurlu VAR hakemi: Özgür Yankaya.



33.Hafta TRABZONSPOR-KONYASPOR 3-4

DAKİKA 23: Sörloth ceza sahasında düşürüldü. Hakem 'devam' dedi. DAKİKA 74: Ndiaye'nin attığı temiz gol iptal edildi. DAKİKA 87: Da Costa'nın Shengelia'ya ufak hamlesine 'penaltı' kararı çıktı. Maçın hakemi: Atilla Karaoğlan VAR hakemi: Serkan Tokat