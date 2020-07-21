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    • 21.07.2020 17:44
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    Liverpool'un eski yıldızına kancası

    Son dakika Transfer i | Önümüzdeki sezonun kadro planlamalarına devam eden Beşiktaş, Liverpool'un eski yıldızına kancayı taktı. Son olarak Premier Lig'de Bournemouth forması giyen yıldız isme teklif siyah-beyazlı kulübün teklif yaptığı ve yıldız ismi bu teklife sıcak baktığı iddia edildi.

    Liverpool'un eski yıldızına Beşiktaş kancası

    Beşiktaş'ın sezonun sona ermesiyle beraber kadrosuna katmayı planladığı Jordon Ibe konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı.

    Fotomaç'ın yabancı kaynaklardan derlediği habere göre İskoç devi Celtic, oyuncunun transferi için devreye girdi. 30 Haziran itibariyle takımı Bournemouth ile yollarını ayıran yıldız kanat oyuncusu, hayatına yeni bir sayfa açmak istiyor.

    Portekiz kulüplerinin de Ibe'a ilgi duyduğu ifade edilirken, gelen seçenekleri değerlendirdiği ancak aklında 1 takımın öncelik kazandığı kaydedildi.

    "BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR"
    Siyah beyazlı kulübün teklif götürdüğü bilinen Jordon Ibe'ın aklındaki takımın Beşiktaş olduğu ve bu teklifin kendisini heyecanlandırdığı aktarıldı. Celtic ve diğer ekiplerin de ilgisine rağmen Ibe'ın Kara Kartal'ı tercih edeceği ifade edildi.

    LIVERPOOL ALTYAPISINDAN ÇIKTI
    Öte yandan Jordon Ibe, daha önce Liverpool U18, U23 ve Liverpool A Takımı'nda forma giymişti.

    Son olarak Bournemout'ta oynayan Ibe, kariyeri boyunca 216 maça çıkarken 19 gol 26 asistle oynamıştı.
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