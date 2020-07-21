Liverpool'un eski yıldızına Beşiktaş kancası

"BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR"

Siyah beyazlı kulübün teklif götürdüğü bilinen Jordon Ibe'ın aklındaki takımın Beşiktaş olduğu ve bu teklifin kendisini heyecanlandırdığı aktarıldı. Celtic ve diğer ekiplerin de ilgisine rağmen Ibe'ın Kara Kartal'ı tercih edeceği ifade edildi.