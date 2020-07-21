BURAK YILMAZ'I İZLEMEK İÇİN İSTANBUL'DA

Avrupa futbolunda önemli bir isim olan Campos, İstanbul'da Burak Yılmaz ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Campos, golcü oyuncuya kendisini beğendiğini ve Lille'de görmek istediğini iletti.