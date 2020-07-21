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    • 21.07.2020 14:18
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    'ta flaş transfer gelişmesi| Fransızlar için İstanbul'a geldiler

    Bu sezon ile 25 maçına çıkan ve 13 gol, 7 asistlik performans gösteren 35 yaşındaki  için 'dan talip var... Yusuf Yazıcı'nın da formasını giydiği Fransa'nın köklü kulüplerinden ’in sportif direktörü Luis Campos’un 35 yaşındaki golcüyü çok beğendiği ve transfer etmek istediği iddia edildi. İşte Beşiktaş'taki son dakika gelişmesi...

    Bu sezon Beşiktaş ile 25 Süper Lig maçına çıkan ve 13 gol, 7 asistlik performans gösteren Burak Yılmaz ile Fransa Ligue 1 kulübü Lille yakından ilgileniyor. Özellikle Lille'in sportif direktörü Luis Campos'un 35 yaşındaki golcüyü çok beğendiği ve transfer etmek istediği öğrenildi.

    BURAK YILMAZ'I İZLEMEK İÇİN İSTANBUL'DA
    Avrupa futbolunda önemli bir isim olan Campos, İstanbul'da Burak Yılmaz ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Campos, golcü oyuncuya kendisini beğendiğini ve Lille'de görmek istediğini iletti.

    SERBEST KALIRSA LILLE'E
    Ekonomik sorunlar nedeniyle oyuncularına ödeme sıkıntısı yaşayan Beşiktaş'ta önemli miktarda alacağı bulunan kaptan Burak Yılmaz, bonservisini alması ve serbest kalması durumunda önümüzdeki yıl Fransa'da forma giyecek.
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