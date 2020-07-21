YASAL GİRİŞİM BAŞLATACAKLAR

Aynı zamanda küme düşen diğer bir takım olan Numancia ile Fuenlabrada'nın Deportivo deplasmanından puan alması durumunda play-off şansını kaybedecek Elche ve 7'nci sıradaki Rayo Vallecano kulüpleri de son hafta maçlarının tekrarlanmaması durumunda RFEF ve La Liga'ya karşı yasal girişim başlatacaklarını açıkladı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Emre Çolak'ın kadrosunda olduğu Deportivo'nun itirazlarının sonucu değiştirmemesi, 1980-1981 sezonunda olduğu gibi gelecek sezon da 3. ligde mücadele etmesi bekleniyor.