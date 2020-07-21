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Sergen Yalçın raporunu Beşiktaş yönetimine sundu! İşte Beşiktaş'ın transfer listesi | Beşiktaş transfer haberleri
Sergen Yalçın raporunu Beşiktaş yönetimine sundu! İşte Beşiktaş'ın transfer listesi | Beşiktaş transfer haberleri
Fenerbahçe'yi 2-0 yenerek son haftaya 3.'lük ve Avrupa umutlarını taze tutarak giren Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, bu sezon yakaladığı çıkışı sürdürmek hem de gelecek sezon şampiyonluk için güçlü bir kadronun kurulması için Beşiktaş yönetiminden hemen hemen her mevkiye bir transfer istedi. İşte Sergen Yalçın'ın yönetimden talep ettiği transferler...
21.07.2020 11:33
- Son Güncelleme: 21.07.2020 11:33
Fenerbahçe'yi 2-0 yenerek son haftaya 3.'lük ve Avrupa umutlarını taze tutarak giren Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın gelecek sezonun hazırlıklarına da başladı.
Derbi sonrası "Başkanla ve yönetimle yaptığımız toplantıda nasıl bir takım kurulmasıyla ilgili çok net bilgiler verdik."
"10 yeni oyuncunun mutlaka aramıza katılması gerekiyor" diyen genç hocanın Başkan Ahmet Nur Çebi ile yaptığı görüşmede istekleri şu şekilde oldu:
KALECİ:
19 yaşındaki Ersin Destanoğlu'nun forma rekabetine gireceği ciddi bir takviye istendi. Başkan'ın gönlü yerli kaleciden yana.
SOL VE SAĞ BEK:
Sözleşmeleri biten Caner ve Gökhan ile gelecek hafta masaya oturulacak. İki oyuncu kalsa dahi bu mevkilere birer takviye yapılacak. Sol bek için N'Sakala ile anlaşma sağlandı. Sağ bekte Douglas ile yolları ayıracak olan yönetimin, Altınordu'dan Kerim Alıcı ısrarı devam ediyor.