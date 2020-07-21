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Sergen Yalçın raporunu Beşiktaş yönetimine sundu! İşte Beşiktaş'ın transfer listesi | Beşiktaş transfer haberleri

Fenerbahçe'yi 2-0 yenerek son haftaya 3.'lük ve Avrupa umutlarını taze tutarak giren Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, bu sezon yakaladığı çıkışı sürdürmek hem de gelecek sezon şampiyonluk için güçlü bir kadronun kurulması için Beşiktaş yönetiminden hemen hemen her mevkiye bir transfer istedi. İşte Sergen Yalçın'ın yönetimden talep ettiği transferler...

21.07.2020 11:33 - Son Güncelleme: 21.07.2020 11:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





