Başakşehir'in şampiyonluğu için sahnelenen operasyonun en kritik hamlelerinden birisi 5. haftada oynanan Beşiktaş maçından sonra yapıldı.

33 hafta boyunca Başakşehir aleyhine hata yapan tek hakem olan Suat Arslanboğa'nın sözleşmesi feshedildi. Ardından Göksel Gümüşdağ'dan ricacı olduğu öne sürülen Arslanboğa hakemliğe yeniden döndü.

5.Hafta BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR 1-1

Hakem Suat Arslanboğa, Beşiktaşlı Ljajic'e kırmızı göstermedi. TFF hemen Arslanboğa'nın sözleşmesini fesh etti. Hakemlere mesaj verildi.

21.Hafta SİVASSPOR-BAŞAKŞEHİR 1-1

Halis Özkahya, Sivas'ın net penaltısını vermedi. Aynı Özkahya, Trabzon'un G.Antep ile 1-1 berabere kaldığı maçı da adeta katletti.

26.Hafta TRABZONSPOR-BAŞAKŞEHİR 1-1

Skor 0-0'ken Skrtel ceza alanında Nwakaeme'yi açıkça indirdi ancak penaltı verilmedi. Bu büyük hata belki de sezonun kaderini belirledi.

28. Hafta ANKARAGÜCÜ-BAŞAKŞEHİR 1-2

Hüseyin Göçek ve VAR önce A.Gücü'nün bariz golünü iptal etti. Ardından Başakşehir'in elle attığı gole kimse sesini çıkarmadı!