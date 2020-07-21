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    • Spor
    • 21.07.2020 Gazete
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    aleyhine ilk hatada hakemin iğini çektiler! Operasyon ıle başladı

    'in şampiyonluğu için sahnelenen operasyonun en kritik hamlelerinden birisi 5. haftada oynanan maçından sonra yapıldı. 33 hafta boyunca Başakşehir aleyhine hata yapan tek hakem olan ’nın sözleşmesi feshedildi. Ardından ’dan ricacı olduğu öne sürülen Arslanboğa hakemliğe yeniden döndü.

    Operasyon Suat Arslanboğa ıle başladı

    'in şampiyonluğu için sahnelenen operasyonun en kritik hamlelerinden birisi 5. haftada oynanan maçından sonra yapıldı.

    33 hafta boyunca Başakşehir aleyhine hata yapan tek hakem olan 'nın sözleşmesi feshedildi. Ardından 'dan ricacı olduğu öne sürülen Arslanboğa hakemliğe yeniden döndü.

    5.Hafta BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR 1-1
    Hakem Suat Arslanboğa, Beşiktaşlı Ljajic'e kırmızı göstermedi. TFF hemen Arslanboğa'nın sözleşmesini fesh etti. Hakemlere mesaj verildi.

    21.Hafta SİVASSPOR-BAŞAKŞEHİR 1-1
    Halis Özkahya, Sivas'ın net penaltısını vermedi. Aynı Özkahya, Trabzon'un G.Antep ile 1-1 berabere kaldığı maçı da adeta katletti.

    26.Hafta TRABZONSPOR-BAŞAKŞEHİR 1-1
    Skor 0-0'ken Skrtel ceza alanında Nwakaeme'yi açıkça indirdi ancak penaltı verilmedi. Bu büyük hata belki de sezonun kaderini belirledi.

    28. Hafta ANKARAGÜCÜ-BAŞAKŞEHİR 1-2
    Hüseyin Göçek ve VAR önce A.Gücü'nün bariz golünü iptal etti. Ardından Başakşehir'in elle attığı gole kimse sesini çıkarmadı!

    Haberler Spor Başakşehir aleyhine ilk hatada hakemin iğini çektiler! Operasyon Suat Arslanboğa ıle başladı
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