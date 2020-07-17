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    • 17.07.2020 16:54
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    'nin de gündemindeydi | 29 yaşında futbolu bıraktı

    Adı ile anılan 29 yaşındaki Alman futbolcu 'den şoke eden karar... Kısa bir süre önce formasını giydiği ile sözleşmesini fesheden Schürrle, futbol kariyerini noktaladığını duyurdu. Alman sol kanat "Bu kararı uzun süredir vermeyi düşünüyordum. Artık kimsenin alkışına ihtiyacım yok..." sözleriyle verdiği kararı açıkladı.

    Borussia Dortmund'un bu sezon Spartak Moskova'ya kiraladığı Alman futbolcu Andre Schürrle geçtiğimiz günlerde sarı siyahlılarla olan sözleşmesini feshetmişti. Adı Fenerbahçe ile anılan Schürrle'nin bu hareketi sarı lacivertli taraftarlarda heyecanlı bir bekleyiş yarattı. Ancak 29 yaşındaki yıldız isim sürpriz bir karar verdi.

    Schürrle, Spiegel'e yaptığı açıklamada, "Bu düşünce, uzun süredir aklımda vardı. İçimdeki bu duygun, daha da derine işledi. Artık futboldan daha az keyif alır hale geldim. Bu işin içinde kalmak için sana biçilen rolü kabul etmen gerekiyor. Aksi takdirde işini kaybediyorsun ve yeni bir iş bulmaya çalışıyorsun." dedi.

    Kendisine yöneltilen "Türkiye ve Çin'den teklifler vardı. Devam etmeyi düşünmedin mi?" sorusuna Schürrle, "Bıraktım. Artık, alkışa ihtiyacım yok." sözleriyle yanıt verdi.

    Kariyerinde Mainz, Leverkusen, Chelsea, Wolfsburg, Dortmund, Fulham ve Spartak Moskova formaları giyen 29 yaşındaki Schürrle, 2014 Dünya Kupası'nı kazanan Almanya'nın ve 2015'te Premier Lig kazanan Chelsea kadrolarının da bir parçasıydı.

    Andre Schürrle, kariyerinde toplamda 420 maça çıkarken 110 gol attı. 51 asist yapan 29 yaşındaki yıldız kariyeri boyunca sadece 1 kez kırmızı kart gördü.

    Schürrle 57 kez Almanya Milli Takım formasını giyip, 22 gol, 7 asistle oynadı.

    Haberler Spor Fenerbahçe'nin de gündemindeydi | Andre Schürrle 29 yaşında futbolu bıraktı
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