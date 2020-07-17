Schürrle, Spiegel'e yaptığı açıklamada, "Bu düşünce, uzun süredir aklımda vardı. İçimdeki bu duygun, daha da derine işledi. Artık futboldan daha az keyif alır hale geldim. Bu işin içinde kalmak için sana biçilen rolü kabul etmen gerekiyor. Aksi takdirde işini kaybediyorsun ve yeni bir iş bulmaya çalışıyorsun." dedi.