Arjantin Ligi takımlarından Velez Sarsfield'da forma giyen 24 yaşındaki Perulu savunmacı Luis Abram'ın talipleri artıyor. Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan genç stoper için devreye giren son takım İspanyol ekibi Real Betis oldu.

Fotomaç'ın Peru basını Libero'dan derlediği haberde oyuncunun hem kulüp hem de milli takımla sergilediği başarılı performansın ardından Avrupa'dan taliplerinin arttığına dikkat çekildi.