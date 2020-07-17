TERİM LİSTESİNİ OLUŞTURDU

Getirilen yeni kurallara ilk itiraz eden kulüplerden olarak Galatasaray'da ise Fatih Terim, yapılan itiraza karşın B planını da yaptı. Tecrübeli teknik adam, 2021 için listesine 4 altyapı futbolcusu yazdı ve sarı-kırmızılı yönetim de buna yönelik hamlelerde bulundu.