Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile yabancı kuralında değişikliğe gidildiğini duyurmuştu. Federasyon tarafından yapılan açıklamaya göre; 2 sezon sonra, kulüpler ilk 11'lerinde altyapıdan futbolcu oynatmak zorunda olacaklar.
TERİM LİSTESİNİ OLUŞTURDU
Getirilen yeni kurallara ilk itiraz eden kulüplerden olarak Galatasaray'da ise Fatih Terim, yapılan itiraza karşın B planını da yaptı. Tecrübeli teknik adam, 2021 için listesine 4 altyapı futbolcusu yazdı ve sarı-kırmızılı yönetim de buna yönelik hamlelerde bulundu.
ERKAN SÜER
Erkan Süer, 2001'de dünyaya geldi. Boluspor'da yetişen Erkan Süer'in altyapıya transferi, sezon içinde yapıldı. 10 numara Erkan Süer, gelecek sezonda A Takım ile beraber idmanlarda yer alacak. Erkan Süer, U19 Takımı ile 13 mücadelede yer alırken, 10 gol attı.
ALİ YAVUZ KOL
Ali Yavuz Kol, 19 yaşında ve forvet oyuncusu. Tarsus İY'de sezonu kiralık olarak geçiren Ali Yavuz Kol ile 4 senelik yeni sözleşmeye imza attı. Ali Yavuz Kol, Tarsus forması ile 26 mücadeleye çıktı, 9 gol ve 1 asist kaydetti.
IŞIK KAAN ARSLAN
Işık Kaan Arslan, 1.86 boyunda. Galatasaray U-19 Takımı'nın stoperi olan Işık Kaan Arslan, A Milli Takım'a dâhil edilecek. Işık Kaan Arslan, U19 Takımı ile 16 mücadelede yer aldı, 1 gol attı.
SÜLEYMAN LUŞ
Süleyman Luş, 2001 yılında dünyaya geldi. Sol bek oyuncusu olan Süleyman Luş da A Milli Takım'a dâhil edilecek. Süleyman Luş, U19 takımı ile 26 mücadelede yer aldı.