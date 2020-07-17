Fenerbahçe ve Galatasaray transferde yine karşı karşıya! Mert Hakan'dan sonra 60 milyon... | Transfer haberleri
Süper Lig'de özellikle koronavirüs arası sonrası sıkıntılı günlerde yaşayan Fenerbahçe ve Galatasaray, gelecek sezon için büyük bir transfer hareketı başlattı. Özellikle Emre Belözoğlu yönetiminde ofansif bir transfer politikası yürüten Fenerbahçe, Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Mert Hakan Yandaş'ı ikna etmişti. Bu transfer çalımı sonrası Fenerbahçe hız kesmiyor. Görünen o ki ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray bu kez transferde çok kez karşı karşıya gelecekler.
17.07.2020 14:45
- Son Güncelleme: 17.07.2020 14:45
İLK ÇALIM MERT
Fenerbahçe, Galatasaray ile imza aşamasına gelen Mert Hakan Yandaş'ı transfer ederek ezeli rakibine yılın ilk çalımını atmıştı. Özellikle Emre Belözoğlu, 25 yaşındaki oyuncu ile iletişimi hiç koparmadı. Emre, genç yıldıza "Seni çok ama çok önemsiyoruz. Fenerbahçe'nin geleceğinde sen varsın. Bu takımın oyun planını da senin üzerine kuracağız" dedi.
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