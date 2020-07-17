Fenerbahçe ve Galatasaray transferde yine karşı karşıya! Mert Hakan'dan sonra 60 milyon... | Transfer haberleri

İLK ÇALIM MERT

Fenerbahçe, Galatasaray ile imza aşamasına gelen Mert Hakan Yandaş'ı transfer ederek ezeli rakibine yılın ilk çalımını atmıştı. Özellikle Emre Belözoğlu, 25 yaşındaki oyuncu ile iletişimi hiç koparmadı. Emre, genç yıldıza "Seni çok ama çok önemsiyoruz. Fenerbahçe'nin geleceğinde sen varsın. Bu takımın oyun planını da senin üzerine kuracağız" dedi.