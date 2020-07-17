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Fenerbahçe ve Galatasaray transferde yine karşı karşıya! Mert Hakan'dan sonra 60 milyon... | Transfer haberleri

Süper Lig'de özellikle koronavirüs arası sonrası sıkıntılı günlerde yaşayan Fenerbahçe ve Galatasaray, gelecek sezon için büyük bir transfer hareketı başlattı. Özellikle Emre Belözoğlu yönetiminde ofansif bir transfer politikası yürüten Fenerbahçe, Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Mert Hakan Yandaş'ı ikna etmişti. Bu transfer çalımı sonrası Fenerbahçe hız kesmiyor. Görünen o ki ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray bu kez transferde çok kez karşı karşıya gelecekler.

17.07.2020 14:45 - Son Güncelleme: 17.07.2020 14:45
Fenerbahçe ve Galatasaray transferde yine karşı karşıya! Mert Hakan'dan sonra 60 milyon... | Transfer haberleri

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'na şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

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Fenerbahçe ve Galatasaray transferde yine karşı karşıya! Mert Hakan'dan sonra 60 milyon... | Transfer haberleri

Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi yapacağı takviyelerle 2020-2021 sezonunda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde yine karşı karşıya! Mert Hakan'dan sonra 60 milyon... | Transfer haberleri

Sezon sonunda aktif futbol yaşantısına nokta koyarak sportif direktör olarak kulüp bünyesinde görev alacak olan Emre Belözoğlu, çalışmalarına şimdiden başladı.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde yine karşı karşıya! Mert Hakan'dan sonra 60 milyon... | Transfer haberleri

İLK ÇALIM MERT
Fenerbahçe, Galatasaray ile imza aşamasına gelen Mert Hakan Yandaş'ı transfer ederek ezeli rakibine yılın ilk çalımını atmıştı. Özellikle Emre Belözoğlu, 25 yaşındaki oyuncu ile iletişimi hiç koparmadı. Emre, genç yıldıza "Seni çok ama çok önemsiyoruz. Fenerbahçe'nin geleceğinde sen varsın. Bu takımın oyun planını da senin üzerine kuracağız" dedi.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde yine karşı karşıya! Mert Hakan'dan sonra 60 milyon... | Transfer haberleri

İMZA PARASI YATMADI
Haziran ayı geldiğinde Galatasaray'ın imza parasını yatırması gerekiyordu ancak pandemi ve sezonun planlandığı gibi sona ermemesi nedeniyle yönetim bu ödemeyi etik bulmadığını iletti ve imza parası için lig bitimini işaret etti.

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