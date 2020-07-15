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    • 15.07.2020 15:17
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    'ye transferde son dakika müjdesi | 'nin sözleşmesini feshetti

    Son 2 sezondur bir türlü bekleneni veremeyen , 2020-2021 sezonu için transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Pek çok futbolcu ile sık sık adı geçen sarı-lacivertlilere müjde, Almanya'dan geldi. Daha önce Fenerbahçe hakkında 'den bilgi aldığı iddia edilen 29 yaşındaki Alman forvet , sarı-lacivertlilere hiç olmadığı kadar yakın. , golcü futbolcusu Andre Schürrle'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucu feshedildiğini açıkladı. İşte transferde yaşanan o sıcak gelişme...

    Fenerbahçe 'yi yakından ilgilendiren haber Almanya'dan geldi. Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Andre Schürrle'yle olan sözleşmenin karşılıklı feshedildiğini duyurdu.

    Andre Schürrle ile Fenerbahçe yakından ilgileniyor. Yerli transferlerde önemli takviyeler yapan Fenerbahçe, yabancı olarak da Andre Schürrle'yi kadrosuna katmak istiyor.

    Bu gelişme sonrası Sarı Lacivertliler'de sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Alman futbolcu kariyerinde Mainz, Leverkusen, Chelsea, Wolfsburg, Fulham, Spartak Moskova ve Dortmund formaları giydi.

    57 kez Alman Milli Takımı formasını giyen Schürrle, bu sezon Dortmund kadrosunda forma şansı bulmakta bir hayli zorlandı. Bu sezon da sözleşmesi sona eren Alman futbolcu kariyerini başka bir takımda sürdürme kararı aldı.

    Alman kulübü de bu gelişmeyi spor kamuoyu ile paylaştı.

    NURİ ŞAHİN'DEN BİLGİ ALDI
    Yaz transfer sezonunda Fenerbahçe'ye transferine kesin gözüyle bakılan Nuri Şahin, Andre Schürrle'ye sarı-lacivertli takım hakkında olumlu bilgiler verdi. Kariyerinde yeni bir başlangıç yapma amacında olan Alman yıldızın da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.
    Haberler Spor Fenerbahçe'ye transferde son dakika müjdesi | Borussia Dortmund Andre Schürrle'nin sözleşmesini feshetti
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