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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler bu gerçekle şaşırttı! Maçlardan önce....

19 Temmuz Pazar Günü Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler oldu. 21:00'da başlayacak maçta düdük çalacak olan Meler'in yardımcıları Cevdet Kömürcüoğlu ve İbrahim Çağlar Uyarcan olacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.Günün en çok konuşulan isimlerinden biri hakem Halil Umut Meler oldu. Peki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler hangi takımlı?

15.07.2020 13:01 - Son Güncelleme: 15.07.2020 13:01
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler bu gerçekle şaşırttı! Maçlardan önce....

Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak.

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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler bu gerçekle şaşırttı! Maçlardan önce....

Hall Umut Meler, yönttiği pek çok maç sonrası tartışmaların odağında kalan bir isim. Bakın o kendini nasıl anlatıyor.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler bu gerçekle şaşırttı! Maçlardan önce....

Halil Umut Meler, hakemlikteki ilk yıllarını anlatıyor.... Meler'in 2015'te TFF'nin Tam Saha dergisine verdiği röportaj şöyle;

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler bu gerçekle şaşırttı! Maçlardan önce....

Bu sezon Süper Lig kadrosuna alınan Halil Umut Meler'i yakından tanıyalım...

1986 Selçuk, İzmir doğumluyum. Bütün ailem orada yaşıyor. Eşim de Selçuklu. Tarihin içinden geldik. Aslen Makedon göçmeniyiz. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü'nde okudum ve hakemliğe de orada başladım. 18 yaşındaydım. Klasman yardımcılığım oldu. Dördüncü sınıftaydım o zaman…

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler bu gerçekle şaşırttı! Maçlardan önce....

Okulun bitmesiyle birlikte İzmir'e geldim. Uzun yıllar İzmir'de il hakemliği yaptım. Daha sonra da 2013 yılında ulusal kategoriye yükseldim. İki yıldır da ulusal kategoride düdük çaldım. Buraya gelinceye kadar da uzun uğraşlarım, uzun çalışmalarım oldu.

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