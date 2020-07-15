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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler bu gerçekle şaşırttı! Maçlardan önce....

19 Temmuz Pazar Günü Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler oldu. 21:00'da başlayacak maçta düdük çalacak olan Meler'in yardımcıları Cevdet Kömürcüoğlu ve İbrahim Çağlar Uyarcan olacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.Günün en çok konuşulan isimlerinden biri hakem Halil Umut Meler oldu. Peki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler hangi takımlı?

15.07.2020 13:01 - Son Güncelleme: 15.07.2020 13:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





