Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler bu gerçekle şaşırttı! Maçlardan önce....
19 Temmuz Pazar Günü Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler oldu. 21:00'da başlayacak maçta düdük çalacak olan Meler'in yardımcıları Cevdet Kömürcüoğlu ve İbrahim Çağlar Uyarcan olacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.Günün en çok konuşulan isimlerinden biri hakem Halil Umut Meler oldu. Peki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler hangi takımlı?
Bu sezon Süper Lig kadrosuna alınan Halil Umut Meler'i yakından tanıyalım...
1986 Selçuk, İzmir doğumluyum. Bütün ailem orada yaşıyor. Eşim de Selçuklu. Tarihin içinden geldik. Aslen Makedon göçmeniyiz. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü'nde okudum ve hakemliğe de orada başladım. 18 yaşındaydım. Klasman yardımcılığım oldu. Dördüncü sınıftaydım o zaman…