Derbi öncesi Fenerbahçe’de Falette seferberliği

Sezonun son derbisinde Beşiktaş'a konuk olacak olan Fenerbahçe'de savunma alarmı verildi.

Teknik heyet, cezası bitecek olan Serdar Aziz'in yanında forma giyecek ismin kim olacağını belirlemeye çalışıyor.

Bu bölgede Ozan Tufan ve Luiz Gustavo'nun bekleneni verememesi, Falette'in ise sakatlığının bulunması sıkıntı yaratıyor.

Sağlık kurulunun, son haftalarda başarılı bir performans sergileyen Falette'i derbiye yetiştirmek için büyük çaba harcadığı belirtiliyor. Tolgay Arslan'ın ise maça yetişme ihtimali bulunmuyor.