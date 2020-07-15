Beşiktaş Yönetimi, bir süredir gündeminde tuttuğu Nika Ninua ismini rafa kaldırdı.

Daha önce Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da onay verdiği Gürci orta saha, TFF'nin yabancı sınırlaması konusundaki kararı nedeniyle askıya alındı.

Milliyet'in haberine göre bu durumd, transferde kontenjan haklarını, daha deneyimli yabancılardan yana kullanmak isteyen Sergen Yalçın, bu nedenle istemeyerek de olsa Nika Ninua ismine soğuk bakmak zorunda kaldı.

Beşiktaş'ta bazı yöneticilerin ise yine de bu futbolcunun transfer edilip bir seneliğine bir başka takıma kiralanmasını önerecekleri iddia edildi.