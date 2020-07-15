Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 15.07.2020 15:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.07.2020 15:21
    ABONE OL

    'dan transfer kararı! Nika Ninua...

    Beşiktaş'ın gündeminde olan Nika Ninua transferinden vazgeçildi. 'ın, transferi TFF'nin yabancı kuralı kararı sonrasında veto ettiği öğrenildi.

    Sergen Yalçın'dan veto! Karar sonrası...

    Beşiktaş Yönetimi, bir süredir gündeminde tuttuğu Nika Ninua ismini rafa kaldırdı.

    Daha önce Teknik Direktör 'ın da onay verdiği Gürci orta saha, TFF'nin yabancı sınırlaması konusundaki kararı nedeniyle askıya alındı.

    Milliyet'in haberine göre bu durumd, transferde kontenjan haklarını, daha deneyimli yabancılardan yana kullanmak isteyen Sergen Yalçın, bu nedenle istemeyerek de olsa Nika Ninua ismine soğuk bakmak zorunda kaldı.

    Beşiktaş'ta bazı yöneticilerin ise yine de bu futbolcunun transfer edilip bir seneliğine bir başka takıma kiralanmasını önerecekleri iddia edildi.

    Haberler Spor Sergen Yalçın'dan transfer kararı! Nika Ninua...
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri