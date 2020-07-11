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    • 11.07.2020 13:37
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    Süper Lig hakeminin ilk testi pozitif çıkmıştı | O hakemin ikinci testinin sonucu belli oldu

    üst klasman hakemlerinden birinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıklamış ve hemen ardından Fenerbahçe-Sivasspor maçının hakemi maçtan çekilmişti... TFF tarafından yapılan açıklamada ilk testi pozitif çıkan hakemin ikinci testinin ise negatif çıktığı ancak karantina altına alındığı açıklandı.

    Korona testi pozitif çıkmıştı! İşte o hakemin ikinci test sonucu

    TFF tarafından Fenerbahçe - Sivasspor maçına atanan ancak Covid-19 test sonucunun pozitif çıkmasından ötürü görevi iptal edilen ve karantina altına alınan Kayseri Bölgesi hakeminin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    TFF AÇIKLADI

    Daha önce Covid-19 PCR testi sonucu pozitif olarak açıklanan Üst Klasman Hakemimizin 10.07.2020 Cuma günü tekrarlanan test sonucu negatif çıkmış olmasına rağmen normal prosedür gereği 14 günlük izolasyon süresine uygun hareket edilmektedir.

    Hakemimizin herhangi bir semptom ve şikayeti bulunmamaktadır. Kendisinin izolasyon süresince gerekli tüm laboratuvar ve radyolojik tetkikleri tekrarlanacak ve tıbbi takibi devam ettirilecektir.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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